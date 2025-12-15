Как в украинском языке правильно называется птичка "воробей", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Горох".

Как называется птичка "воробей" на украинском?

Маленькую серенькую (или коричневую) птичку, которая живет рядом с человеческими домами, а иногда и в их крышах, видели и знают все. И, в результате длительного русификации, многие знают только ее русское название – воробей.

Впрочем, в украинских словарях вы такого названия не найдете. Правильно на украинском называть птичку – "горобець", а форма "воробей" – россиянизм, что не соответствует нормам современного украинского литературного языка. Именно она подается в Этимологическом словаре украинского языка (составлен Институтом языкознания им. А. А. Потебни НАН Украины).

Происхождение слова неизвестно. Предполагают, что оно связано со звукоподражанием – пением птички, которые в случае с синичкой. Хотя звук чаще всего называют – "цвірінькання". Именно так, воробьи – "цвірінькають".

Интересно, что несмотря на праславянское происхождение слова, в других славянских языках название подается через букву "в": на польском – wróbel, чешском – vrabec, словенском – vrábelj, сербохорватском – vrabac. Только в украинском языке оно приобрело уникальную форму – воробей.

И как же без диалектизмов, украинцы не обходят возможности добавить изюминку к названию чего-либо:

воробець,

горобей,

гворобець,

горобель,

конопляник,

жевжик.

Обратите внимание! Слово "жевжик", приобрело другую коннотацию – пренебрежительной или насмешливой. Так называют вертлявого, подвижного человека легкомысленного нрава, любящего похвастаться. Или молодого специалиста, у которого мало опыта и он учится на ошибках.

Само название "горобейко", зафиксировано в народной детской игре с песней – "А у горобейка жінка маленька". Ее можно играть как хоровод, распевая песню, а можно и как догонялки.

Девочки берутся за руки и поют:

А в горобейка

Жінка маленька:

Сидить на кілочку

Пряде на сорочку.

Що виведе нитку -

Гороб'ю на свитку.

Остануться кінці -

Гороб'ю на штанці.

Остануться торочки -

Гороб'ю на сорочки.

Воробей – одна из самых распространенных птичек в городской и сельской среде. Он часто становится символом простоты, обыденности, но и жизнестойкости. В народных песнях и пословицах именно "воробей" выступает образом, что сохраняет аутентичность украинской культуры, а еще – энергии и живости. Возможно именно из-за этих черт в украинском языке возникли фамилии – Горобець, Воробець, Воробель.

Фамилия "Горобець" является одним из самых распространенных в Украине, особенно в Киевской, Полтавской и Черкасской областях. А если изменим окончания, в зависимости от региона, то получим – Горобченко, Горобчук, Горобчишин, Горобчукевич и другие варианты.

Это еще одно доказательство, что форма "воробей" – это русский вариант, который проник в речь украинцев через длительное языковое смешение. И это слово, в украинском тексте, считается ошибкой.

Поэтому, литературно правильно – "горобець" или какой-то из диалектизмов. Говорите на украинском!