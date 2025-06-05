LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, которые указывают на украинское происхождение. Эти фамилии можно услышать в разных уголках нашей страны.

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Подборка украинских фамилий, которые имеют древнее происхождение

Одним из признаков украинских корней фамилии являются характерные суффиксы. Именно они отражают традиции и обычаи наших предков в древности. Самыми распространенными среди суффиксов являются: -енко, -ук, -юк, -ак, а также -ский, -цкий и -зкий. Эти окончания имеют глубокие корни в украинском языке и отражают связь с родовым происхождением, местом жительства или личными качествами предков.

Суффикс -енко считается одним из самых характерных для украинских фамилий. Он особенно распространен в Центральной Украине. Поэтому фамилии Коваленко, Бондаренко, Шевченко, Тимченко и Ткаченко можно назвать коренными украинскими.

В то же время подобное происхождение имеют родовые имена с суффиксами -ук и -юк, которые встречаются в основном на Западе Украины. Например, Ивасюк, Мельнюк, Марчук, Дмитрук, Кравчук и Сапонюк.

А суффиксы -ский, -цкий, -зький часто указывают на территориальное происхождение или принадлежность человека к определенному месту. Фамилии Полтавский, Брацлавский, Миргородский, Дунаевский, Хорольский и Калушский могли возникнуть для обозначения людей, прибывших из этих городов. Эти суффиксы также имели родовые имена представителей элиты и духовенства.

Фамилии, которые указывают на коренное украинское происхождение / Фото Freepik

Какие еще фамилии имеют украинские корни

Что интересно, суффикс -ак присущ преимущественно жителям Запада Украины и может иногда указывать на определенную черту характера или род деятельности предка. К таким фамилиям относятся: Ермак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак и Ярмак.