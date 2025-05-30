О самых коротких украинских фамилиях – рассказывает LifeStyle24 ссылаясь на генеалогическое общество "Родные".

Смотрите также 11 старинных фамилий, которые остались только в Украине: проверьте свою в списке

Подборка самых коротких фамилий в Украине

Ранее предки часто образовывали фамилии, связанные с названиями животных или природными явлениями. В то же время такие родовые имена не делали очень длинными, чтобы облегчить себе произношение. Так, начали появляться короткие фамилии, которые состоят из двух или трех букв. Большинство из этих родовых имен сохранилось до наших времен. Среди таких фамилий:

Лут – 761 носитель, который живет в Украине.

Рух – известно о 27 владельцах этой фамилии.

Кат – считается редким родовым именем, ведь его имеет только 1 украинец.

Кий – 221 человек имеет эту фамилию.

Сын – насчитывается лишь 19 его носителей.

Лев – принадлежит 700 украинцам.

Гай – им может похвастаться 881 человек.

Яр – в Украине живут лишь 5 носителей этой фамилии.

Вак – редкая фамилия, которую имеют 3 человека.

Сав – 1 носитель этой фамилии.

Уль – известно о 8 владельцах такого родового имени.

Мор – 65 украинцев имеют такую фамилию.

Унт – ею могут похвастаться 24 человека.

Ех – 11 носителей такого родового имени, которые живут в Украине.

Лис – насчитывается 2026 украинцев, которые имеют такую фамилию.

Мак – 407 человек имеют такую фамилию.

Самые короткие фамилии в Украине / Фото Freepik

Отметим, ранее наша редакция рассказывала об украинских фамилиях, которые имеют древнегреческие корни.