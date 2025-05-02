Некоторые из родовых имен вышли из употребления в других странах или трансформировались. Однако в Украине они остались в своем аутентичном виде, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на исследование преподавателя украинского языка А. Ф. Нечипоренко.
Интересно 10 зловещих украинских фамилий, которые действительно пугают: проверьте свое в списке
Подборка украинских фамилий, которые остались только в Украине
Значительное количество украинских фамилий имело несколько юмористический оттенок в древности. Ими могли похвастаться казаки, которые любили шутить и создавать на основе юмора родовые имена. Что интересно, такие фамилии не услышишь ни в одной другой стране мира. В современном мире эти родовые имена звучат во всех областях Украины. Среди таких украинских фамилий:
- Затуливитер – 374 носителя.
- Вырвикишка – 75 владельцев.
- Несвятипаска – 109 представителей.
- Нагнибида – 495 украинцев.
- Перебийнис – 1194 носители.
- Майборода – 6529 владельцев.
- Тягнирядно – 459 представителей.
- Неижборщ – 20 украинцев.
- Гризидуб – не осталось носителей.
- Завалипич – 118 владельцев.
- Гуляйдень – не осталось представителей.
Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik
Самые благозвучные украинские фамилии
Украинские фамилии всегда славились своей мелодичностью и образностью. Такие родовые имена имеют особое звучание, что отзывается в сердце каждого украинца. К самым мелодичных фамилий относятся:
- Вишневецкая – его имеет 771 человек. Представители этой фамилии живут в Днепре и Киеве.
- Вербовая – насчитывается 822 владельца этой фамилии, которые живут в Киеве и Днепре.
- Волшебная – 3 представителя этого родового имени живут в Чернигове.
- Соловей – считается довольно распространенной фамилией, ведь занимает 250 место среди самых популярных в Украине. Владельцами этого родового имени есть 11 009 человек, которые живут во всех областях страны.
- Веснянка – известно лишь о 22 людях, имеющих такую фамилию. Они преимущественно живут в Киеве.