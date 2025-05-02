Деякі з родових імен вийшли з ужитку в інших країнах або трансформувалися. Однак в Україні вони залишилися у своєму автентичному вигляді, розповідає LifeStyle24 з посиланням на дослідження викладача української мови А. Ф. Нечипоренко.
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Добірка українських прізвищ, які залишилися лише в Україні
Значна кількість українських прізвищ мала дещо гумористичний відтінок у давнину. Ними могли похизуватися козаки, які полюбляли жартувати та створювати на основі гумору родові імена. Що цікаво, такі прізвища не почуєш в жодній іншій країні світу. У сучасному світі ці родові імена лунають в усіх областях України. Серед таких українських прізвищ:
- Затуливітер – 374 носії.
- Вирвикишка – 75 власників.
- Несвятипаска – 109 представників.
- Нагнибіда – 495 українців.
- Перебийніс – 1194 носії.
- Майборода – 6529 власників.
- Тягнирядно – 459 представників.
- Неїжборщ – 20 українців.
- Гризидуб – не залишилося носіїв.
- Завалипіч – 118 власників.
- Гуляйдень – не залишилося представників.
Походження українських прізвищ / Фото Freepik
Наймилозвучніші українські прізвища
Українські прізвища завжди славилися своєю мелодійністю та образністю. Такі родові імена мають особливе звучання, що відгукується в серці кожного українця. До наймилозвучніших прізвищ належать:
- Вишневецька – його має 771 людина. Представники цього прізвища живуть на Дніпровщині та Київщині.
- Вербова – налічується 822 власники цього прізвища, які живуть на Київщині та Дніпровщині.
- Чарівна – 3 представники цього родового імені мешкають у Чернігові.
- Соловей – вважається доволі поширеним прізвищем, адже займає 250 місце серед найпопулярніших в Україні. Власниками цього родового імені є 11 009 людей, які живуть в усіх областях країни.
- Веснянка – відомо лише про 22 людей, що мають таке прізвище. Вони переважно живуть на Київщині.