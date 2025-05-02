Деякі з родових імен вийшли з ужитку в інших країнах або трансформувалися. Однак в Україні вони залишилися у своєму автентичному вигляді, розповідає LifeStyle24 з посиланням на дослідження викладача української мови А. Ф. Нечипоренко.

Цікаво 10 найзловісніших українських прізвищ, які справді лякають: перевірте своє у списку

Добірка українських прізвищ, які залишилися лише в Україні

Значна кількість українських прізвищ мала дещо гумористичний відтінок у давнину. Ними могли похизуватися козаки, які полюбляли жартувати та створювати на основі гумору родові імена. Що цікаво, такі прізвища не почуєш в жодній іншій країні світу. У сучасному світі ці родові імена лунають в усіх областях України. Серед таких українських прізвищ:

Затуливітер – 374 носії.

Вирвикишка – 75 власників.

Несвятипаска – 109 представників.

Нагнибіда – 495 українців.

Перебийніс – 1194 носії.

Майборода – 6529 власників.

Тягнирядно – 459 представників.

Неїжборщ – 20 українців.

Гризидуб – не залишилося носіїв.

Завалипіч – 118 власників.

Гуляйдень – не залишилося представників.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Наймилозвучніші українські прізвища

Українські прізвища завжди славилися своєю мелодійністю та образністю. Такі родові імена мають особливе звучання, що відгукується в серці кожного українця. До наймилозвучніших прізвищ належать: