Деякі з родових імен вийшли з ужитку в інших країнах або трансформувалися. Однак в Україні вони залишилися у своєму автентичному вигляді, розповідає LifeStyle24 з посиланням на дослідження викладача української мови А. Ф. Нечипоренко.

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Добірка українських прізвищ, які залишилися лише в Україні

Значна кількість українських прізвищ мала дещо гумористичний відтінок у давнину. Ними могли похизуватися козаки, які полюбляли жартувати та створювати на основі гумору родові імена. Що цікаво, такі прізвища не почуєш в жодній іншій країні світу. У сучасному світі ці родові імена лунають в усіх областях України. Серед таких українських прізвищ:

  • Затуливітер – 374 носії.
  • Вирвикишка – 75 власників.
  • Несвятипаска – 109 представників.
  • Нагнибіда – 495 українців.
  • Перебийніс – 1194 носії.
  • Майборода – 6529 власників.
  • Тягнирядно – 459 представників.
  • Неїжборщ – 20 українців.
  • Гризидуб – не залишилося носіїв.
  • Завалипіч – 118 власників.
  • Гуляйдень – не залишилося представників.

Походження українських прізвищПоходження українських прізвищ / Фото Freepik

Наймилозвучніші українські прізвища

Українські прізвища завжди славилися своєю мелодійністю та образністю. Такі родові імена мають особливе звучання, що відгукується в серці кожного українця. До наймилозвучніших прізвищ належать:

  • Вишневецька – його має 771 людина. Представники цього прізвища живуть на Дніпровщині та Київщині.
  • Вербова – налічується 822 власники цього прізвища, які живуть на Київщині та Дніпровщині.
  • Чарівна – 3 представники цього родового імені мешкають у Чернігові.
  • Соловей – вважається доволі поширеним прізвищем, адже займає 250 місце серед найпопулярніших в Україні. Власниками цього родового імені є 11 009 людей, які живуть в усіх областях країни.
  • Веснянка – відомо лише про 22 людей, що мають таке прізвище. Вони переважно живуть на Київщині.