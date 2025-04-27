LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о самых милозвучных украинских фамилиях. Подробнее о них – читайте далее в материале.

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Подборка самых благозвучных украинских фамилий

Украинские фамилии, ассоциирующиеся с природой и гармонией, отличаются особой благозвучностью. В современном мире сохранилось немало красивых родовых имен, которые способны поразить своим звучанием. Более того, некоторые из них довольно популярны среди украинцев. К благозвучным украинским фамилиям относятся:

Лебединец – в Украине, а именно в Харькове и Киеве, проживает 1243 человека, которые имеют эту фамилию.

Золотарь – известно о 1254 носителях такой фамилии, которые преимущественно живут в Киеве и Харькове.

Чаривна – 3 представителя этого родового имени живут в Чернигове.

Соловей – считается довольно распространенной фамилией, ведь занимает 250 место среди самых популярных в Украине. Владельцами этого родового имени есть 11 009 человек, которые живут во всех областях страны.

Вишневецкая – его имеет 771 человек. Представители этой фамилии живут в Днепрове и Киеве.

Вербова – насчитывается 822 владельца этой фамилии, которые живут в Киеве и Днепре.

Веснянка – известно лишь о 22 людях, имеющих такую фамилию. Они преимущественно живут в Киеве.

Росавская – 17 украинцев, которые могут похвастаться этим родовым именем. Владельцы такой фамилии живут в Луганске.

Лелеченко – считается редкой фамилией, ведь известно о его 146 носителях. Они в основном живут в Киевской, Херсонской и Одесской областях.

Червоненко – родовое имя имеют 784 украинцы, которые преимущественно проживают в Донецкой и Запорожской области.

Благозвучные украинские фамилии / Фото Freepik

Какие фамилии указывают на наличие сверхъестественных способностей

В древности некоторых называли посредниками между мирами мертвых и живых. Люди с фамилиями Шаман и Шаманенко могли лечить, используя лишь особые слова и травы, и разговаривать с духами, чем поражали других.

Кроме этого, существуют родовые имена, связанные с магией Луны. Для предков спутник Земли символизировал нечто таинственное и непознанное. Именно поэтому возникали родовые имена Луна, Миськив и Мисюра, которые сейчас имеют более 4000 украинцев.