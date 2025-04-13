LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает об этих особых фамилиях. В древности они принадлежали людям, которые могли "заглянуть" в будущее и предсказать определенные события.

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Подборка украинских фамилий, которые указывают на наличие сверхъестественных способностей

Наши предки часто давали фамилии, учитывая особые навыки человека. Так, интересные родовые имена получали те, кто имел способность видеть больше других. Таких людей уважали в обществе, ведь они могли предсказать будущее. К таким фамилиям относятся:

Пророк – 441 носитель;

– 441 носитель; Вищенко – 15 владельцев;

– 15 владельцев; Прорицатель – 59 представителей;

– 59 представителей; Вищак – 328 носителей;

– 328 носителей; Вещанский – 28 владельцев;

– 28 владельцев; Бачинский – 2149 представителей.

Что интересно, в древности некоторых называли посредниками между мирами мертвых и живых. Люди с фамилиями Шаман і Шаманенко могли лечить, используя только особые слова и травы, и разговаривать с духами, чем поражали других. В современном мире известно лишь о более 170 украинцах, которые могут похвастаться этими родовыми именами.

Кроме этого, существуют фамилии, связанные с магией Луны. Для предков спутник Земли символизировал что-то таинственное и непознанное. Именно поэтому возникали родовые имена Луна, Миськив и Мисюра, которые сейчас имеют более 4000 украинцев.

Фамилии, которые давали людям со сверхъестественными способностями / Фото Freepik

Какие фамилии имеют необычное значение

Большинство таких родовых имен может звучать довольно просто, но и одновременно иметь интересное значение. Услышав эти фамилии, наши предки могли узнать много об их владельцах. К таким родовым именам относятся:

Сагайдак – родовое имя трактуется как "кожаная сумка для стрел" и имеет 4045 представителей в Украине.

Махина – фамилия трактуется как "тяжелый, громоздкий предмет, большое сооружение и т.д." и имеет 13 владельцев в Украине.

Стадник – родовое имя означает "пастух" и известно о 8173 его носителях в Украине.

Говоруха – родовое имя трактуется как "та, что любит поговорить" или "болтунья" и имеет 1900 носителей в Украине.

Бабий – фамилия занимает 155 место среди самых распространенных в Украине, означает "ухажер" и его имеет 15403 человека.

Эти родовые имена состоят из слов, которые в современном мире почти невозможно услышать.