Так, например, все слова, которые имеют латинские корни, содержат суффикс "-ус". Впрочем, при формировании фамилии наши предки использовали его совсем с другой целью, рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.
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Подборка фамилий псевдолатинского происхождения
В древности наши предки любили шутить и веселиться, поэтому нередко образовывали фамилии, которые имели несколько юмористический оттенок. Для того чтобы кого-то насмешить, предки использовали суффикс "-ус" и добавляли его к обычному имени. Именно так и образовывались псевдолатинские фамилии. Более того, их часто давали тем, кто хотел казаться аристократом. К таким фамилиям относятся:
- Левус;
- Илюс;
- Дмитрус;
- Гринус;
- Микус;
- Матеус;
- Милькус;
- Климус;
- Федус.
Кроме этого, люди формировали такие фамилии, учитывая профессию предка. В то же время эти родовые имена могли появиться благодаря обычным глаголам. Среди таких фамилий:
- Лигус – "лигать";
- Теребус – "теребить";
- Димус – "дым";
- Ходус – "ходить";
- Ракус – "рак";
- Мандрус – "путешествовать";
- Ярмус – "ярмо";
- Бигус – "бежать";
- Дерус – "драть";
- Баюс – "баять".
Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik
Фамилии, которые имеют латинское происхождение
По словам исследователя Юлиана Редько, только две фамилии имеют латинские корни. Это родовые имена – Манус, что означает "рука", и Литус, которое переводится как "берег".
Однако Редько заметил, что такие фамилии могут также происходить из украинского языка и трактоваться как "манить" и "летать" соответственно.