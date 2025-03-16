LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о таких фамилиях. Они возникли во времена, когда только начала развиваться промышленность в стране.

Интересно Эти 15 фамилий давали только добрым и ласковым людям: проверьте свою в списке

Подборка украинских фамилий, которые происходят от древних профессий

В древности, когда фамилии только формировались, люди часто получали фамилии по ремеслу, которым занимались. Так, постепенно эти названия закреплялись в виде родовых имен. Например, фамилия Гамерник происходит от слова "гамарня", то есть кузницы. Его могли иметь кузнецы или работники, которые изготавливали металлические изделия. В то же время родовые имена Рудник и Рудницкий связаны с добычей руды и сейчас ими могут похвастаться почти 1800 украинцев. Подобное значение имеют фамилии Гутник и Гутникевич, ведь происходят от слова "гута", что трактуется как "стеклянный или металлургический завод". Их носители, вероятно, были мастерами по изготовлению стекла или металла.

В то же время древняя профессия кожемяки, который обрабатывал кожу, трансформировалась в соответствующую фамилию Кожемяк. Это родовое имя не является очень распространенным в Украине, ведь известно лишь о 55 его носителях. А близкое по значению слово "гарбар" стало основой для фамилии Гарбар, которую сейчас имеют 2648 украинцев.

Происхождение родовых имен Пекарь, Пекарчук, Пекарский является, пожалуй, наиболее очевидным. Они образованы от профессии пекаря, что выпекал хлеб. Эти фамилии сейчас имеют более 1000 граждан.

Кроме этого, существуют еще родовые имена, указывающие на людей, которые занимались производством угля, смолы и строительством. Среди таких фамилий: Угляр, Будник и Смоляр.

Фамилии, которые происходят от древних профессий / Фото Freepik

Какие фамилии принадлежали бизнесменам

Наши предки давали фамилию Крамаренко тем, кто занимался бизнесом и постоянно развивал торговую сферу. В современном мире известно о 9034 представителей этого родового имени, поэтому оно занимает 319 место среди самых распространенных в Украине. Подавляющее большинство владельцев этой фамилии проживает в Харькове, Киеве и Запорожье.

Предки людей, которые имеют фамилию Купец, хорошо умели считать деньги и получали хорошие доходы. Известно о 827 носителей этого родового имени, которые живут на Закарпатье, Черкасской и Киевской областях.

Также нередко владельцы бизнесов получали фамилию Крамар. В Украине сейчас проживает 3798 носителей такого родового имени. Они преимущественно живут в Киеве, Львове и Тернополе.