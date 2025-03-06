24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о фамилиях, которые давали только ласковым людям. Эти родовые имена принадлежали тем, кого особенно уважали в народе.

Интересно 5 древних украинских имен, которые стали основой для фамилий: проверьте свое в списке

Подборка украинских фамилий, которые принадлежали добрым и ласковым людям

Добрым и ласковым людям нередко давали фамилии, подчеркивающие их мягкость, доброжелательность и искренность. Подобные родовые имена происходят от слов, которые символизируют доброту, любовь и теплое отношение к другим. Наши предки давали эти фамилии искренним людям, которые обычно имели спокойный и мягкий характер. К таким родовым именам относятся:

Любый – им могут похвастаться 343 украинца.

– им могут похвастаться 343 украинца. Сладкий – 1933 человека имеет эту фамилию.

– 1933 человека имеет эту фамилию. Святой – известно о 267 носителях этого родового имени.

– известно о 267 носителях этого родового имени. Добрый – эту фамилию можно назвать редкой, ведь известно о 156 его владельцах.

– эту фамилию можно назвать редкой, ведь известно о 156 его владельцах. Шелковый – 350 украинцев имеют эту фамилию.

– 350 украинцев имеют эту фамилию. Оксамытный – насчитывается 154 представителя такой фамилии.

– насчитывается 154 представителя такой фамилии. Тихий – известно о 1154 носителях этой фамилии.

– известно о 1154 носителях этой фамилии. Благий – насчитывается 519 владельцев родового имени.

– насчитывается 519 владельцев родового имени. Тихун – им может похвастаться 113 человек.

– им может похвастаться 113 человек. Деликатный – известно о 251 носителе этой фамилии.

– известно о 251 носителе этой фамилии. Ласковый – 306 владельцев этого родового имени.

– 306 владельцев этого родового имени. Тишко – сейчас в Украине проживают 1118 представителей этой фамилии.

– сейчас в Украине проживают 1118 представителей этой фамилии. Тихенький – считается редким, ведь известно о 75 носителях.

– считается редким, ведь известно о 75 носителях. Любимый – редкая фамилия, которую имеет 133 человека.

– редкая фамилия, которую имеет 133 человека. Мирный – насчитывается 874 владельца этого родового имени.

Фамилии, которые давали хорошим людям / Фото Freepik

Какие фамилии давали умным и сообразительным людям

Люди с такими фамилиями часто были образованными и любили получать новые знания. Преимущественно владельцы этих родовых имен занимали важные должности в обществе или считались авторитетами в своей общине. Слова этих людей имели вес, поэтому к ним часто прислушивались при принятии важных решений. Кроме этого, предки давали подобные фамилии тем, кто умел быстро находить выход из самых сложных ситуаций. К родовым именам, которые принадлежали умным людям, относятся: Мудрый, Мудрик, Мудрак, Мудрец, Головач, Змислий, Мудрецкий, Голова и Розумнюк.