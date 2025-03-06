24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о фамилиях, которые давали только ласковым людям. Эти родовые имена принадлежали тем, кого особенно уважали в народе.
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Подборка украинских фамилий, которые принадлежали добрым и ласковым людям
Добрым и ласковым людям нередко давали фамилии, подчеркивающие их мягкость, доброжелательность и искренность. Подобные родовые имена происходят от слов, которые символизируют доброту, любовь и теплое отношение к другим. Наши предки давали эти фамилии искренним людям, которые обычно имели спокойный и мягкий характер. К таким родовым именам относятся:
- Любый – им могут похвастаться 343 украинца.
- Сладкий – 1933 человека имеет эту фамилию.
- Святой – известно о 267 носителях этого родового имени.
- Добрый – эту фамилию можно назвать редкой, ведь известно о 156 его владельцах.
- Шелковый – 350 украинцев имеют эту фамилию.
- Оксамытный – насчитывается 154 представителя такой фамилии.
- Тихий – известно о 1154 носителях этой фамилии.
- Благий – насчитывается 519 владельцев родового имени.
- Тихун – им может похвастаться 113 человек.
- Деликатный – известно о 251 носителе этой фамилии.
- Ласковый – 306 владельцев этого родового имени.
- Тишко – сейчас в Украине проживают 1118 представителей этой фамилии.
- Тихенький – считается редким, ведь известно о 75 носителях.
- Любимый – редкая фамилия, которую имеет 133 человека.
- Мирный – насчитывается 874 владельца этого родового имени.
Фамилии, которые давали хорошим людям / Фото Freepik
Какие фамилии давали умным и сообразительным людям
Люди с такими фамилиями часто были образованными и любили получать новые знания. Преимущественно владельцы этих родовых имен занимали важные должности в обществе или считались авторитетами в своей общине. Слова этих людей имели вес, поэтому к ним часто прислушивались при принятии важных решений. Кроме этого, предки давали подобные фамилии тем, кто умел быстро находить выход из самых сложных ситуаций. К родовым именам, которые принадлежали умным людям, относятся: Мудрый, Мудрик, Мудрак, Мудрец, Головач, Змислий, Мудрецкий, Голова и Розумнюк.