Сообразительность и мудрость высоко ценились в обществе, поэтому особо умным людям могли давать соответствующие фамилии. 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, которые имели только интеллектуалы.

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Подборка украинских фамилий, которые давали только самым умным

Люди с такими фамилиями часто были образованными и любили получать новые знания. Преимущественно владельцы этих родовых имен занимали важные должности в обществе или считались авторитетами в своей общине. Слова этих людей имели вес, поэтому к ним часто прислушивались при принятии важных решений. Кроме этого, предки давали подобные фамилии тем, кто умел быстро находить выход из самых сложных ситуаций. К родовым именам, которые принадлежали умным людям, относятся:

Мудрый – известно о 1708 владельцах этой фамилии, проживающих во Львовской и Тернопольской областях.

– известно о 1708 владельцах этой фамилии, проживающих во Львовской и Тернопольской областях. Мудрик – преимущественно встречается среди жителей Киевской и Львовской областей. Сейчас известно о 3211 его носителей.

– преимущественно встречается среди жителей Киевской и Львовской областей. Сейчас известно о 3211 его носителей. Мудрак – можно часто услышать среди киевлян и днепрян. Его имеют 2950 украинцев.

– можно часто услышать среди киевлян и днепрян. Его имеют 2950 украинцев. Мудрец – известно лишь о 13 его носителях, проживающих в Харькове.

– известно лишь о 13 его носителях, проживающих в Харькове. Головач – 4668 его носителей проживают во всех областях страны.

– 4668 его носителей проживают во всех областях страны. Здравомыслящий – насчитывается 70 его носителей, которые преимущественно проживают во Львове.

– насчитывается 70 его носителей, которые преимущественно проживают во Львове. Мудрецкий – 65 человек могут похвастаться этой фамилией. Они живут почти во всех областях Украины.

– 65 человек могут похвастаться этой фамилией. Они живут почти во всех областях Украины. Голова – известно о 578 владельцев этой фамилии, которые живут во Львове и Киеве.

– известно о 578 владельцев этой фамилии, которые живут во Львове и Киеве. Розумнюк – насчитывается лишь 185 его носителей, которые живут в Киеве.

Какие фамилии давали самым умным людям / Фото Freepik

Какие фамилии давали гениальным людям

Фамилия Логвин происходит от слова "логика", а люди, которые его носили, ассоциировались с четким и последовательным мышлением. Считалось, что это был редкий дар.

Родовое имя Знаток указывало на человека, который много знал о мире и имел глубокие знания в различных областях. Обычно, это были исследователи или ученые.

Носителями фамилии Учитель могли быть как те, кто учил других, так и те, кто стремился к новым знаниям.