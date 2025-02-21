Сообразительность и мудрость высоко ценились в обществе, поэтому особо умным людям могли давать соответствующие фамилии. 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, которые имели только интеллектуалы.
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Подборка украинских фамилий, которые давали только самым умным
Люди с такими фамилиями часто были образованными и любили получать новые знания. Преимущественно владельцы этих родовых имен занимали важные должности в обществе или считались авторитетами в своей общине. Слова этих людей имели вес, поэтому к ним часто прислушивались при принятии важных решений. Кроме этого, предки давали подобные фамилии тем, кто умел быстро находить выход из самых сложных ситуаций. К родовым именам, которые принадлежали умным людям, относятся:
- Мудрый – известно о 1708 владельцах этой фамилии, проживающих во Львовской и Тернопольской областях.
- Мудрик – преимущественно встречается среди жителей Киевской и Львовской областей. Сейчас известно о 3211 его носителей.
- Мудрак – можно часто услышать среди киевлян и днепрян. Его имеют 2950 украинцев.
- Мудрец – известно лишь о 13 его носителях, проживающих в Харькове.
- Головач – 4668 его носителей проживают во всех областях страны.
- Здравомыслящий – насчитывается 70 его носителей, которые преимущественно проживают во Львове.
- Мудрецкий – 65 человек могут похвастаться этой фамилией. Они живут почти во всех областях Украины.
- Голова – известно о 578 владельцев этой фамилии, которые живут во Львове и Киеве.
- Розумнюк – насчитывается лишь 185 его носителей, которые живут в Киеве.
Какие фамилии давали самым умным людям / Фото Freepik
Какие фамилии давали гениальным людям
Фамилия Логвин происходит от слова "логика", а люди, которые его носили, ассоциировались с четким и последовательным мышлением. Считалось, что это был редкий дар.
Родовое имя Знаток указывало на человека, который много знал о мире и имел глубокие знания в различных областях. Обычно, это были исследователи или ученые.
Носителями фамилии Учитель могли быть как те, кто учил других, так и те, кто стремился к новым знаниям.