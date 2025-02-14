24 Канал со ссылкой на генеалогическое общество "Родные" рассказывает о смешных украинских фамилиях. Эти родовые имена редко можно услышать среди граждан.

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Подборка смешных и необычных украинских фамилий

Большинство забавных и редких фамилий происходит от личных характеристик, профессий, места жительства или даже случайных событий из жизни их носителей. Известно, что многие украинские родовые имена образовались еще во времена Запорожской Сечи, поэтому могли принадлежать казакам. Подобные фамилии невозможно услышать ни в одной стране мира, кроме Украины. К таким родовым именам относятся:

Дрыгало – 93 носители, которые проживают в Киеве.

– 93 носители, которые проживают в Киеве. Добрыдень – известно о 526 владельцев этой фамилии, проживающих в Тернопольской и Одесской областях.

– известно о 526 владельцев этой фамилии, проживающих в Тернопольской и Одесской областях. Свинобоев – считается редким, ведь его имеют только 12 человек, которые живут в Черкасской и Киевской областях.

– считается редким, ведь его имеют только 12 человек, которые живут в Черкасской и Киевской областях. Непийвода – этой фамилией могут похвастаться 1107 украинцев, проживающих в Винницкой и Ивано-Франковской областях.

– этой фамилией могут похвастаться 1107 украинцев, проживающих в Винницкой и Ивано-Франковской областях. Подкуймуха – 103 носителя, которые проживают во Львове.

– 103 носителя, которые проживают во Львове. Пупкин – только 9 человек, которые живут в Хмельницком и Киеве, имеют эту фамилию.

– только 9 человек, которые живут в Хмельницком и Киеве, имеют эту фамилию. Верещака – известно о 1787 носителей этой фамилии, которые живут в Полтаве и Харькове.

– известно о 1787 носителей этой фамилии, которые живут в Полтаве и Харькове. Колобок – 1 носитель этого родового имени, который живет в Запорожской области.

– 1 носитель этого родового имени, который живет в Запорожской области. Бабак – известно о 6040 носителях, которые живут во всех областях Украины.

– известно о 6040 носителях, которые живут во всех областях Украины. Неежборщ – считается редкой фамилией, потому что известно о 20 его носителях, которые живут в Сумах и Полтаве.

Смешные украинские фамилии / Фото Freepik

Какие еще существуют смешные фамилии

Представители этих фамилий уже привыкли к постоянному вниманию, потому что их родовые имена стали источником для забавных историй. В то же время не все люди стремятся что-то менять. Для них подобные фамилии стали частью идентичности. Среди таких родовых имен:

Сопливый – 4 владельца;

– 4 владельца; Уродов – 2 представителя;

– 2 представителя; Барыга – 1 носитель в Ровно;

– 1 носитель в Ровно; Прыщ – 200 носителей;

– 200 носителей; Мохнаткина – 25 носителей;

– 25 носителей; Лярва – 1 владелец в Тернополе:

– 1 владелец в Тернополе: Смердюк – 7 представителей;

– 7 представителей; Ананидзе – 6 носителей.

Вероятно, подобные фамилии в прошлом были прозвищами. Наши предки их образовывали с развлекательной целью.