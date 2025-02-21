Кмітливість і мудрість високо цінувалися в суспільстві, тому особливо розумним людям могли давати відповідні прізвища. 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про родові імена, які мали лише інтелектуали.

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Добірка українських прізвищ, які давали лише найрозумнішим

Люди з такими прізвищами часто були освіченими та полюбляли здобувати нові знання. Переважно власники цих родових імен займали важливі посади в суспільстві або вважалися авторитетами у своїй громаді. Слова цих людей мали вагу, тому до них часто дослухалися під час прийняття важливих рішень. Крім цього, пращури давали подібні прізвища тим, хто вмів швидко знаходити вихід із найскладніших ситуацій. До родових імен, які належали розумним людям, належать:

Мудрий – відомо про 1708 власників цього прізвища, які мешкають у Львівській і Тернопільській областях.

– відомо про 1708 власників цього прізвища, які мешкають у Львівській і Тернопільській областях. Мудрик – переважно зустрічається серед жителів Київщини й Львівщини. Наразі відомо про 3211 його носіїв.

– переважно зустрічається серед жителів Київщини й Львівщини. Наразі відомо про 3211 його носіїв. Мудрак – можна часто почути серед киян і дніпрян. Його мають 2950 українців.

– можна часто почути серед киян і дніпрян. Його мають 2950 українців. Мудрець – відомо лише про 13 його носіїв, які мешкають на Харківщині.

– відомо лише про 13 його носіїв, які мешкають на Харківщині. Головач – 4668 його носіїв проживають у всіх областях країни.

– 4668 його носіїв проживають у всіх областях країни. Змислий – налічується 70 його носіїв, які переважно проживають у Львові.

– налічується 70 його носіїв, які переважно проживають у Львові. Мудрецький – 65 людей можуть похизуватися цим прізвищем. Вони живуть майже в усіх областях України.

– 65 людей можуть похизуватися цим прізвищем. Вони живуть майже в усіх областях України. Голова – відомо про 578 власників цього прізвища, які мешкають у Львові та Києві.

– відомо про 578 власників цього прізвища, які мешкають у Львові та Києві. Розумнюк – налічується лише 185 його носіїв, які живуть на Київщині.

Які прізвища давали найрозумнішим людям / Фото Freepik

Які прізвища давали геніальним людям

Прізвище Логвин походить від слова "логіка", а люди, які його носили, асоціювались з чітким і послідовним мисленням. Вважалось, що це був рідкісний дар.

Родове ім'я Знавець вказувало на людину, яка багато знала про світ і мала глибокі знання у різних галузях. Зазвичай, це були дослідники чи вчені.

Носіями прізвища Вчитель могли бути як ті, хто навчав інших, так і ті, хто прагнув нових знань.