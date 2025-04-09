Так, наприклад, усі слова, які мають латинське коріння, містять суфікс "-ус". Втім, під час формування прізвища наші предки використовували його зовсім з іншою метою, розповідає LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.
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Добірка прізвищ псевдолатинського походження
У давнину наші предки полюбляли жартувати та веселитися, тому нерідко утворювали прізвища, які мали дещо гумористичний відтінок. Для того щоб когось насмішити, пращури використовували суфікс "-ус" та додавали його до звичайного імені. Саме так і утворювалися псевдолатинські прізвища. Ба більше, їх часто давали тим, хто хотів здаватися аристократом. До таких прізвищ належать:
- Левус;
- Ілюс;
- Дмитрус;
- Гринус;
- Микус;
- Матеус;
- Милькус;
- Климус;
- Федус.
Крім цього, люди формували такі прізвища з огляду на професію предка. Водночас ці родові імена могли з'явитися завдяки звичайним іменникам і дієсловам. Серед таких прізвищ:
- Лигус – "лигати";
- Теребус – "теребити";
- Димус – "дим";
- Ходус – "ходити";
- Ракус – "рак";
- Мандрус – "мандрувати";
- Ярмус – "ярмо";
- Бігус – "бігти";
- Дерус – "дерти";
- Баюс – "баяти".
Походження українських прізвищ / Фото Freepik
Прізвища, які мають латинське походження
За словами дослідника Юліана Редька, лише два прізвища мають латинське коріння. Це родові імена – Манус, що означає "рука", та Літус, яке перекладається як "берег".
Однак Редько зауважив, що такі прізвища можуть також походити з української мови та трактуватися як "манити" та "літати" відповідно.