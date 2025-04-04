У сучасному світі ці родові імена зустрічаються в різних регіонах країни, особливо на півдні. LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про прізвища турецького походження, власники яких живуть в Україні.

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Добірка прізвищ турецького походження

Мустафа

Це прізвище походить від імені Мустафа, яке означає "чесний" та "обраний". У давнину його власниками були родини турецьких султанів. Наразі відомо, що в Україні мешкають 300 людей, які можуть похизуватися цим прізвищем. Вони переважно живуть на Харківщині та Луганщині.

Доган

Таке прізвище також має турецьке походження та перекладається як "сокіл". Його раніше давали лише військовим і представникам знаті Османської імперії. У сучасному світі лише 76 українців мають це родове ім'я. Переважно вони живуть на Херсонщині.

Коч

У перекладі з турецької мови це прізвище означає "баран". Ймовірно, його давали дуже впертим людям або тим, хто працював з вівцями. В Україні це прізвище має 81 людина, яка мешкає на Миколаївщині.

Прізвища турецького походження / Фото Freepik

Демір

Це рідкісне прізвище перекладається як "ковке залізо". Його власниками були ковалі, які відзначалися витривалістю та силою духу. В Україні це прізвище мають 39 осіб, які переважно живуть на Одещині.

Озтюрк

Таке прізвище перекладається з турецької мови як "справжній турок". Наразі відомо про 23 українців, які мають це родове ім'я. Здебільшого вони мешкають на Одещині.

Які ще прізвища мають польське походження

У давнину прізвища польського походження утворювалися з огляду на професію, риси характеру, зовнішність, соціальний статус або місце народження людини. Так, деякі родові імена вказували на назву місцевості, де проживав чи працював носій. Такі прізвища передавалися з покоління в покоління та часто формувалися на територіях, які протягом тривалого часу перебували під контролем Речі Посполитої.

Левчук, Василюк, Погребнюк, Попільнюк, Ткачук, Кондратюк і Гаврилюк – родові імена, які вказують на польське походження. За словами дослідника Валентина Бендюги, ці прізвища утворювали від імен, які давали дітям під час обряду хрещення.