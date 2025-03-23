LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні" розповідає про найкоротші українські прізвища. Вони вважаються рідкісними, адже їх нечасто можна почути в сучасному світі.

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Добірка найкоротших українських прізвищ

У давнину наші предки утворювали прізвища з огляду на різні чинники. Так, зовнішність, риси характеру, професія або місце проживання людини могли стати основою для родових імен. Почувши будь-яке прізвище, пращури дізнавалися більше про його носія. Втім, раніше люди не завжди формували довгі родові імена, оскільки ті інколи було важко вимовляти. Тому почали з'являтися короткі прізвища, які збереглися до наших часів. До таких родових імен належать:

Єх – належить 11 українцям.

Лис – 2026 людей можуть похизуватися цим прізвищем.

Мак – 407 людей мають це прізвище.

Кий – відомо про 221 носія в Україні.

Син – 19 власників цього прізвища.

Лев – належить 700 українцям.

Гай – відомо про 881 власника цього прізвища.

Яр – 5 людей можуть похизуватися цим прізвище.

Вак – 30 носіїв цього прізвища.

Сав – вважається дуже рідкісним, адже лише одна людина має це прізвище.

Уль – відомо про 8 носіїв цього прізвища.

Лут – 761 українець може похизуватися цим прізвищем.

Українські прізвища / Фото Freepik

Яке найдовше прізвище в Україні

В Україні офіційно зареєстровано найдовше прізвище, яке складається з рекордної кількості літер. Це незвичайне родове ім'я викликає здивування не лише через свою довжину, а й через складність вимови. За даними реєстрів, його носій проживає в одній з областей України та з гордістю носить своє унікальне прізвище.

Мешканець Тернополя має найдовше родове ім'я в Україні. Чоловік прийняв важливе рішення свідомо й навіть шкодує про те, що не зробив цього раніше. Він змінює свої паспортні дані з 2010 року. Його прізвище та ім'я звучать так: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.