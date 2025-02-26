За даними реєстрів, його носій проживає в одній з областей України та з гордістю носить своє унікальне родове ім'я. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Т1 Новини.

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Яке найдовше прізвище в Україні: хто його має

Мешканець Тернополя має одні з найдовших імен та прізвищ в Україні. Чоловік прийняв важливе рішення свідомо й навіть шкодує про те, що не зробив цього раніше. Він змінює свої паспортні дані з 2010 року. Його прізвище та ім'я звучать так: Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

Ці варіанти прізвища чоловік вигадав завдяки Вікіпедії. Що цікаво, тернополянин хотів, щоб його паспортні дані були ще довшими. Однак у реєстрі наразі найбільша кількість символів – 50 штук разом з дефісами.

За словами чоловіка, друзі вже звикли до його незвичних паспортних даних, проте часто скорочують їх. Так, тернополянина називають Доброніком або Добронівогневладиславом. Чоловік запевнив, що зміна імені та прізвища стала для нього способом продемонструвати своє право на власний вибір. Річ у тім, що в минулому батьки позбавили його такої можливості, а інколи намагаються впливати й зараз. Водночас як зазначив чоловік, жодних труднощів із банківськими установами через довге ім'я та прізвище він не має.

Українські прізвища / Фото Freepik

Яке найпоширеніше прізвище в Україні

Родове ім'я Мельник вважається найпоширенішим в Україні. Його мають 107 878 тисяч людей, які мешкають в усіх областях нашої країни. Однак переважно вони проживають на західних територіях, хоча їх можна зустріти у східних регіонах України. Так, власники цього прізвища здебільшого мешкають на Київщині, Вінниччині та Львівщині.

Що цікаво, родове ім'я Мельник походить від давньої професії млинаря – людини, яка займалася переробленням зерна на борошно. Млинарство було поширеним заняттям у давнину, тому багато родин отримували подібні прізвища, які з часом закріпилися на всій території України.