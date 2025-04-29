LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает об украинских фамилиях, которые пугают. Подробнее о них – читайте далее в материале.

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Подборка самых зловещих украинских фамилий

Корни подобных родовых имен уходит во времена, когда жизнь наших предков была тесно связана с верой в сверхъестественное. В древности нередко люди образовывали фамилии, учитывая погребальные обычаи и интерес к темным силам. Большинство из таких родовых имен ассоциируется с колдовством, могилами, костями, кровью, адом и злыми духами. Среди фамилий, которые пугают:

Могильный – известно о 1430 носителях этой фамилии в Украине.

Чернокнижник – им может похвастаться 22 человека.

Вий – это редкое родовое имя имеют 10 жителей Украины.

Ведьмак – насчитывается всего 3 украинца, которые имеют эту фамилию.

Страховский – 25 владельцев этого родового имени проживают на территории Украины.

Могила – 2273 человека являются владельцами такой фамилии.

Чернобай – считается довольно распространенной фамилией, ведь известно о ее 3214 носителях.

Черт – только 2 человека имеют это родовое имя.

Адский – 91 украинец может похвастаться такой фамилией.

Гробовой – известно о 56 украинцах, которые имеют такое родовое имя.

Фамилии, которые пугают / Фото Freepik

Какие фамилии указывают на наличие сверхъестественных сил

Интересные родовые имена получали те, кто имел способность видеть больше других. Таких людей уважали в обществе, ведь они могли предсказать будущее. К таким фамилиям относятся: Пророк, Вещун, Вищак, Вищанский, Бачинский и Вищенко.

В древности некоторых называли посредниками между мирами мертвых и живых. Люди с фамилиями Шаман и Шаманенко могли лечить, используя лишь особые слова и травы, и разговаривать с духами, чем поражали других.