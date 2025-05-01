В основном греческие фамилии образовывались при различных обстоятельствах, поэтому имеют интересное значение. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на книгу "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Интересно Их часто можно услышать в Украине: 11 фамилий, которые имеют польское происхождение

Подборка украинских фамилий, которые имеют греческое происхождение

В древности люди формировали фамилии, учитывая различные факторы. Так, кто-то получал свои родовые имена из-за рода деятельности, особенности внешности, черты характера или поведение. Нередко можно было услышать фамилии образованные от названий населенных пунктов. В частности, греческие родовые имена Мангуш и Шамли имеют именно такое происхождение. Однако в современном мире их владельцев осталось довольно мало в Украине – примерно 200 человек. К родовым именам, которые имеют греческие корни также относятся:

Ахбаш – эта фамилия трактуется как "светловолосый", поэтому могло принадлежать людям, которые имели белокурые волосы. Сейчас известно о 70 украинцах с таким родовым именем.

Имерели – только 34 носителя такого родового имени проживают на территории Украины.

Киор – эту фамилию можно перевести как "слепой". Ее имеют 390 украинцев в современном мире.

Куркчи – родовое имя трактуется как "меховой" и принадлежит 336 украинцам.

Балабан – переводится с греческого языка как "огромный". В Украине насчитывается 4047 представителей этой фамилии.

Варсамас – 16 украинцев могут похвастаться таким родовым именем.

Яцько – 524 представителя этой фамилии.

Волониц – родовое имя означает "вязальная спица", поэтому вполне вероятно, что его владельцы в древности любили заниматься рукоделием. Известно, что в Украине проживают 19 человек с такой фамилией.

Габида – 35 владельцев этой фамилии сейчас живут в Украине.

Мрамор – 115 носителей этой фамилии живут сейчас в Украине.

Ялу – считается очень редким родовым именем, ведь известно лишь о 9 его владельцах.

Фамилии древнегреческого происхождения / Фото Freepik

Какая еще фамилия указывает на древнегреческое происхождение

Эксперты группы "Украинская фамилия" отметили, что фамилия Атамас имеет древнегреческие корни. Более того, так звали царя, который правил городом Орхоменос. По мифологии, мужчина был внуком бога Прометея, похитившего огонь с Олимпа и передавшего его людям.

В современном мире известно лишь о 120 носителях этой фамилии, проживающих в Киевской, Николаевской и Днепровской областях.