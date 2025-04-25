Чаще всего фамилии польского происхождения можно услышать на тех территориях, которые когда-то были под властью Речи Посполитой. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на книгу "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий польского происхождения

В регионах Украины, которые ранее принадлежали Речи Посполитой, можно встретить фамилии, имеющие окончания: -чук, -ук, -ак и -юк. Что интересно, они происходят от имен, которые дети получали во время обряда крещения. Среди таких фамилий:

Гаврилюк – 30971 владелец.

Левчук – 10680 представителей.

Василюк – 6111 носителей.

Погребняк – 5910 владельцев.

Попильнюк – 49 представителей.

Ткачук – 45009 носителей.

Подавляющее большинство польских родовых имен имеют окончание -ский или -цкий. В древности такие фамилии давали только представителям элиты и аристократии. Впрочем, со временем эти родовые имена распространились среди народа. К таким фамилиям относятся:

Галицкий – 1972 носители.

Вишневский – 3679 владельцев.

Ковалевский – 2384 представителей.

Валевский – 124 носителя.

Потоцкий – 966 владельцев.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Какие признаки указывают на русифицированные фамилии

Одним из распространенных способов русификации было добавление или замена окончаний. Например, фамилия Бондарь приобретала форму Бондарь или Бондарев, а Резник превращали в Резник или Резников.

Также частыми были случаи, когда в родовых именах букву "х" заменяли на "ф", поэтому Хоменко становился Фоменко. В то же время иногда из фамилии изымали украинский суффикс, вместо этого добавляя типичный для русского языка: "-ов", "-ин", "-ой". Так, Пономарив превращался в Пономарев, Роговец – на Роговцеву, а Донец – на Донцова.