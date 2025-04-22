LifeStyle24 со ссылкой на видео языковеда Алины Острожской рассказывает о русифицированных родовых именах. Преимущественно они образовывались несколькими способами.

Интересно 12 самых популярных фамилий в Украине: какие значения и происхождение они скрывают

Подборка русифицированных фамилий

Во времена СССР в Украине активно внедрялась политика русификации, которая касалась не только языка и культуры, но и фамилий. Многие украинские родовые имена подверглись намеренной модификации, чтобы соответствовать нормам русского языка.

Одним из распространенных способов русификации было добавление или замена окончаний. Например, фамилия Бондарь приобретала форму Бондарь или Бондарев, а Резник превращали в Резник или Резников. Украинские фамилии с традиционными суффиксами -енко или -енко, в частности Науменко и Алексеенко, менялись на русскоязычные формы – Науменков и Алексеенко.

Также частыми были случаи, когда в родовых именах букву х заменяли на ф, поэтому Хоменко становился Фоменко. В то же время иногда из фамилии изымали украинский суффикс, вместо этого добавляя типичный для русского языка: -ов, -ин, -ой. Так, Пономарив превращался в Пономарев, Роговец – на Роговцеву, а Донец – на Донцова.

Происхождение украинских фамилий / Фото Freepik

Фамилии русского происхождения

В Украине есть много фамилий, которые происходят из России. Чаще всего эти родовые имена можно услышать на территориях, которые были под властью страны-агрессора. Подавляющее количество таких фамилий имеет суффиксы "-ов" и "-ев". К таким родовым именам относятся: Гончаров, Кузнецов, Алексеев, Красильников, Мельников, Бондарев, Богданов, Бочаров, Ковалев, Кожевников, Плотников, Столяров, Ткачев, Токарев и Ямщиков.