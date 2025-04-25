Найчастіше прізвища польського походження можна почути на тих територіях, які колись були під владою Речі Посполитої. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на книгу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

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Добірка українських прізвищ польського походження

У регіонах України, які раніше належали Речі Посполитій, можна зустріти прізвища, що мають закінчення: -чук, -ук, -ак та -юк. Що цікаво, вони походять від імен, які діти отримували під час обряду хрещення. Серед таких прізвищ:

Гаврилюк – 30971 власник.

Левчук – 10680 представників.

Василюк – 6111 носіїв.

Погребняк – 5910 власників.

Попільнюк – 49 представників.

Ткачук – 45009 носіїв.

Переважна більшість польських родових імен мають закінчення -ський або -цький. У давнину такі прізвища давали лише представникам еліти та аристократії. Втім, з часом ці родові імена поширилися серед народу. До таких прізвищ належать:

Галицький – 1972 носії.

Вишневський – 3679 власників.

Ковалевський – 2384 представників.

Валевський – 124 носії.

Потоцький – 966 власників.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Які ознаки вказують на зросійщені прізвища

Одним із поширених способів зросійщення було додавання або заміна закінчень. Наприклад, прізвище Бондар набувало форми Бондарь або Бондарьов, а Різник перетворювали на Рєзнік чи Рєзніков.

Також частими були випадки, коли в родових іменах літеру "х" замінювали на "ф", тож Хоменко ставав Фоменком. Водночас іноді з прізвища вилучали український суфікс, натомість додаючи типовий для російської мови: "-ов", "-ін", "-ой". Так, Пономарів перетворювався на Пономарьов, Роговець – на Роговцеву, а Донець – на Донцова.