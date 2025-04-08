Зокрема, це стосується грецької. LifeStyle24 з посиланням на книгу "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про прізвища, які прийшли до нас зі Стародавньої Греції.

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Добірка українських прізвищ, що мають грецьке походження

Більшість прізвищ грецького походження можуть здаватися дивними через свої звучання та значення. Так, родове ім'я Волониць трактується як "в'язальна спиця", тому цілком ймовірно, що в давнину його власники полюбляли займатися рукоділлям. Водночас прізвище Куркчі дослівно перекладається як "хутряний", що може свідчити про улюблене заняття предків, пов'язане з обробкою хутра.

До того ж деякі родові імена вказували на зовнішні особливості людини. Наприклад, прізвище Ахбаш походить від грецького слова, яке означає "світловолосий", а Кіор – "сліпий". Також варто згадати про родове ім'я Балабан, яке перекладається як "величезний". За словами дослідника Юліана Редька, предки давали це прізвище міцним і кремезним людям.

Серед цікавих родових імен грецького походження також є:

Мангуш;

Шамлі;

Мармур;

Яцько;

Габіда;

Імерелі;

Варсамас;

Ялу.

Прізвища, які мають грецьке походження / Фото Freepik

Яке ще прізвище вказує на давньогрецьке походження

Експерти групи "Українське прізвище" зазначили, що прізвище Атамас має давньогрецьке коріння. Ба більше, так звали царя, який правив містом Орхоменос. За міфологією, чоловік був онуком бога Прометея, що викрав вогонь з Олімпу і передав його людям.

У сучасному світі відомо лише про 120 носіїв цього прізвища, які проживають на Київщині, Миколаївщині та Дніпровщині.