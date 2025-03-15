Ці прізвища переважно відображали індивідуальні риси обличчя, колір шкіри чи навіть сліди перенесених хвороб людини. LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про родові імена, які вказують на особливості зовнішності.

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Добірка українських прізвищ, які вказують на особливості зовнішності

У більшості випадків прізвища давали саме сусіди або односельці, які щодня бачили людину та її особливості. Вони могли підкреслювати як позитивні риси, так і певні недоліки зовнішності, що впливало на сприйняття особи в громаді.

Людям із темним відтінком шкіри давали прізвища – Чорномаз, Чорнокожа, Смаглюк, Смаглій. У сучасному світі найбільше таких родових імен зустрічається на Поділлі. А ось тих, хто мав червонуватий відтінок обличчя, зокрема через пристрасть до алкоголю, могли називати Червоний, Червонюк, Червоняк. Такі родові імена часто закріплювалися за людьми, яких односельці добре знали та спостерігали за їхньою поведінкою.

Водночас ті, хто мав ластовиння чи деякі недоліки шкіри обличчя, отримували прізвища Дзюба, Дзюбій, Рябий і Рябчук. Найчастіше ці родові імена можна почути на Придніпров'ї та Поділлі. Крім цього, люди, які отримали шрами або рубці після пожеж, нерідко мали прізвища Горілий, Горілко, Піджарко, Печений. Ці родові імена вказували на пережитий нещасний випадок, який залишив видимі сліди на шкірі.

Якщо в людини на шкірі були бородавки, наприклад, внаслідок вірусу папіломи, вона могла отримати прізвище Бородавка або Бородавко. Ці родові імена збереглися й донині, переважно на Придніпров'ї. Ще одна група прізвищ стосувалася стану шкіри загалом. Людей із сухим або нерівним шкірним покривом часто називали Рапатий, Рапатей і Рапатюк. У давнину слово "рапатий" означало "шершавий", тож ці імена вказували саме на зовнішній вигляд людини.

Прізвища, які давали людям з особливою зовнішністю / Фото Freepik

Які прізвища давали людям з незвичайними зачісками

Колись чоловіки часто носили чуби, а серед козаків був популярним оселедець – довге пасмо волосся на голеній голові. Цей звичай перетворився на прізвища, які походять від слова "чуб": Чубай, Чубаха, Чубар, Чубей, Чубатько, Чубир, Чупрун і Чуприна. Такі прізвища могли давати людям, у яких була виразна зачіска.

Крім цього, колір зачіски також мав важливе значення під час утворення родових імен. Так, від слова "чорний" сформувалося чимало прізвищ. Серед них: Чорний, Чорняк, Чорнявий, Чорненький, Чорній, Чорней, Чорнай, Чернега, Черніга, Чернета, Черниш і Чорниш. У давнину такі родові імена давали людям із темним волоссям, що виділяло їх серед світловолосих односельців.