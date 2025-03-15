Эти фамилии преимущественно отражали индивидуальные черты лица, цвет кожи или даже следы перенесенных болезней человека. LifeStyle24 со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько рассказывает о родовых именах, которые указывают на особенности внешности.

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Подборка украинских фамилий, которые указывают на особенности внешности

В большинстве случаев фамилии давали именно соседи или односельчане, которые ежедневно видели человека и его особенности. Они могли подчеркивать как положительные черты, так и определенные недостатки внешности, что влияло на восприятие человека в обществе.

Людям с темным оттенком кожи давали фамилии – Черномаз, Чернокожая, Смаглюк, Смаглий. В современном мире больше всего таких родовых имен встречается на Подолье. А вот тех, кто имел красноватый оттенок лица, в частности из-за пристрастия к алкоголю, могли называть Красный, Червонюк, Червоняк. Такие родовые имена часто закреплялись за людьми, которых односельчане хорошо знали и наблюдали за их поведением.

В то же время те, кто имел веснушки или некоторые недостатки кожи лица, получали фамилии Дзюба, Дзюбий, Рябой и Рябчук. Чаще всего эти родовые имена можно услышать на Приднепровье и Подолье. Кроме этого, люди, которые получили шрамы или рубцы после пожаров, нередко имели фамилии Горелый, Горилко, Пиджарко, Печеный. Эти родовые имена указывали на пережитый несчастный случай, который оставил видимые следы на коже.

Если у человека на коже были бородавки, например, вследствие вируса папилломы, он мог получить фамилию Бородавка или Бородавко. Эти родовые имена сохранились и по сей день, преимущественно на Приднепровье. Еще одна группа фамилий касалась состояния кожи в целом. Людей с сухим или неровным кожным покровом часто называли Рапатий, Рапатей и Рапатюк. В древности слово "рапатий" означало "шершавый", поэтому эти имена указывали именно на внешний вид человека.

Фамилии, которые давали людям с особой внешностью / Фото Freepik

Какие фамилии давали людям с необычными прическами

Когда-то мужчины часто носили чубы, а среди казаков был популярным оселедець – длинная прядь волос на бритой голове. Этот обычай превратился в фамилии, которые происходят от слова "чуб": Чубай, Чубаха, Чубар, Чубей, Чубатько, Чубир, Чупрун и Чуприна. Такие фамилии могли давать людям, у которых была выразительная прическа.

Кроме этого, цвет прически также имел важное значение во время образования родовых имен. Так, от слова "черный" сформировалось немало фамилий. Среди них: Черный, Черняк, Чернявый, Черненький, Чорний, Чорней, Чорнай, Чернега, Чернига, Чернета, Черныш и Черныш. В древности такие родовые имена давали людям с темными волосами, что выделяло их среди светловолосых односельчан.