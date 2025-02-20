Подобные фамилии считались довольно необычными в древности, но в современном мире их можно довольно часто услышать. О родовых именах, которые давали людям с особыми прическами – рассказывает 24 Канал со ссылкой на труд "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

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Подборка украинских фамилий, которые имели владельцы особых причесок

Для наших предков волосы имели не только эстетическое, но и социальное и символическое значение. Например, казацкий оселедец символизировал мужество, а длинные вьющиеся волосы часто ассоциировались с красотой. Именно поэтому в народе закреплялись фамилии, отражающие особенности человека.

Когда-то мужчины часто носили чубы, а среди казаков был популярным оселедец – длинная прядь волос на бритой голове. Этот обычай превратился в фамилии, которые происходят от слова "чуб": Чубай, Чубаха, Чубар, Чубей, Чубатько, Чубир, Чупрун и Чуприна. Такие фамилии могли давать людям, у которых была выразительная прическа.

В то же время люди с густыми или кудрявыми волосами часто получали совсем другие фамилии. Среди таких родовых имен: Кудла, Кудрик, Кудря, Кудрявец, Пелешок, Пелех, Пелехатый, Кошла, Кошлай, Кошлак, Кошлатый, Патлаха и Патлай. Эти фамилии принадлежали людям с длинными волосами, которые заметно выделяли их среди других.

Кроме этого, цвет прически также имел важное значение во время образования родовых имен. Так, от слова "черный" сформировалось немало фамилий. Среди них: Черный, Черняк, Чернявый, Черненький, Чорний, Чорней, Чорнай, Чернега, Чернига, Чернета, Черныш и Чорныш. В древности такие родовые имена давали людям с темными волосами, что выделяло их среди светловолосых односельчан.

Человек с необычной прической / Фото Freepik

Какие существуют фамилии, значение которых невозможно угадать

В прошлом нередко необычные слова становились основой для фамилий. В Украине можно встретить родовые имена, которые происходят от названий профессий, животных или даже пищи. Услышав эти фамилии, наши предки могли узнать многое об их владельцах. К таким родовым именам относятся:

Говоруха – трактуется как "та, что любит поговорить" или "балакуха" и имеет 1900 носителей в Украине.

Бабий – фамилия занимает 155 место среди самых распространенных в Украине, означает "ухажер" и его имеет 15403 человека.

Бевзь – означает "неразумный человек" и имеет 3 владельца в Украине.

Малай – фамилия означает "вид кукурузного или горохового хлеба" и имеет 1203 носителя в Украине.

Большинство таких родовых имен может звучать довольно просто, но в то же время они имеют интересное значение.