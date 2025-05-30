Про найкоротші українські прізвища – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
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Добірка найкоротших прізвищ в Україні
Раніше предки часто утворювали прізвища, пов'язані з назвами тварин або природними явищами. Водночас такі родові імена не робили дуже довгими, щоб полегшити собі вимову. Так, почали з'являтися короткі прізвища, які складаються з двох або трьох літер. Більшість з цих родових імен збереглася до наших часів. Серед таких прізвищ:
- Лут – 761 носій, який живе в Україні.
- Рух – відомо про 27 власників цього прізвища.
- Кат – вважається рідкісним родовим іменем, адже його має лише 1 українець.
- Кий – 221 людина має це прізвище.
- Син – налічується лише 19 його носіїв.
- Лев – належить 700 українцям.
- Гай – ним може похизуватися 881 людина.
- Яр – в Україні живуть лише 5 носіїв цього прізвища.
- Вак – рідкісне прізвище, яке мають 3 людей.
- Сав – 1 носій цього прізвища.
- Уль – відомо про 8 власників такого родового імені.
- Мор – 65 українців мають таке прізвище.
- Унт – ним можуть похизуватися 24 людини.
- Єх – 11 носіїв такого родового імені, які живуть в Україні.
- Лис – налічується 2026 українців, які мають таке прізвище.
- Мак – 407 людей мають таке прізвище.
Найкоротші прізвища в Україні / Фото Freepik
Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про українські прізвища, які мають давньогрецьке коріння.