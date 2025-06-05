LifeStyle24 з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька розповідає про родові імена, які вказують на українське походження. Ці прізвища можна почути у різних куточках нашої країни.

Дивіться також Ось ці 9 українських прізвищ належали лише буркотливим: перевірте своє у переліку

Добірка українських прізвищ, які мають давнє походження

Однією з ознак українського коріння прізвища є характерні суфікси. Саме вони відображають традиції та звичаї наших пращурів у давнину. Найпоширенішими серед суфіксів є: -енко, -ук, -юк, -ак, а також -ський, -цький та -зький. Ці закінчення мають глибоке коріння в українській мові та показують зв'язок із родовим походженням, місцем проживання або особистими якостями предків.

Суфікс -енко вважається одним із найхарактерніших для українських прізвищ. Він особливо поширений у Центральній Україні. Через це прізвища Коваленко, Бондаренко, Шевченко, Тимченко і Ткаченко можна назвати корінними українськими.

Водночас подібне походження мають родові імена з суфіксами -ук та -юк, які зустрічаються здебільшого на Заході України. Наприклад, Івасюк, Мельнюк, Марчук, Дмитрук, Кравчук і Сапонюк.

А суфікси -ський, -цький, -зький часто вказують на територіальне походження або належність людини до певного місця. Прізвища Полтавський, Брацлавський, Миргородський, Дунаєвський, Хорольський і Калуський могли виникнути для позначення людей, що прибули з цих міст. Ці суфікси також мали родові імена представників еліти та духовенства.

Прізвища, які вказують на корінне українське походження / Фото Freepik

Які ще прізвища мають українське коріння

Що цікаво, суфікс -ак притаманний переважно жителям Заходу України та може іноді вказувати на певну рису характеру чи рід діяльності предка. До таких прізвищ належать: Єрмак, Приймак, Сторчак, Галущак, Ковпак, Портяк, Шуляк, Шестак, Щербак і Ярмак.