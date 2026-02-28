Уже совсем скоро начнется сезон первых весенних цветов, а как их правильно называть, рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

"Першоцвіти" или "первоцвіти": как правильно?

На календаре – весна и снег почти растаял – это самое время для первых весенних цветов. Их в народе называют "першоцвіти" или "первоцвіти". Поэтому иногда возникает спор – какое из названий правильное?

Слово "первоцвіт" можно встретить в словарях и оно имеет несколько значений:

это собственное название цветка – первоцвіт весняний ( Primula ), что цветут рано весной белыми, желтыми, розовыми или сиреневыми колокольчиками. Его еще называют скороспелкой, бара́нчиками, весня́вкой, весня́ником, клю́чиками, лесным зельем, медя́нико́м, первенцем;

), что цветут рано весной белыми, желтыми, розовыми или сиреневыми колокольчиками. Его еще называют обобщение для первого весеннего цветка.

для обозначения цветка подснежника.

Вариант "першоцвіт" тоже есть в словарях, как синоним, логика его понятна – сочетание слов "перший цвіт". Хотя, некоторые считают, что такая формулировка ошибочна.

"Першоцвіти" или "первоцвіти" – не научный термин, но широко употребляемый. Он объединяет много разных по жизненному ритму трав

К первоцветам относятся – сон-трава, подснежники, подснежники подснежники, хохлатка, первоцвет, горицвет, крокусы (шафраны), мать-и-мачеха, примула, ландыш, медвежий лук и еще ряд растений. Преимущественно все они являются краснокнижными и находятся под охраной. Поэтому, вместе с цветением растений проходит природоохранная и информативная акция – "Збережи первоцвіти!". И вы присоединитесь к ним не срывайте эти растения в лесах и парках, просто насладитесь красотой их цветения.

Важно! Слово "первий" не является ошибкой или калькированием с русского. Его можно встретить в словарях, с пометкой – устаревшее, в том же значении, что и "первый". и часто можно встретить в классической украинской литературе – "первий голос", "первий брат". Кроме того, имеем слово "попервах", которое означает "спочатку" или "спершу".

Хотя для украинского языка свойственен словообразовательный элемент першо-: першоджерело, першорядний, першооснова, но ошибки в слове "первоцвіт" нет. Компонент перво- был характерен для старославянской традиции, но в современной украинской литературной норме уже считается архаизмом.

Поэтому насладитесь весной, первыми цветами, как вы их назовете – "першоцвіти" или "первоцвіти", не имеет значения, потому что это синонимы. Главное – не рвите!