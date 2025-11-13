Який посуд називають "кружка" та чи є така назва для посуду в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавиці Марії Словолюб .

З чого ми п'ємо – чи правильно казати "кружка"?

Посуд для рідини, яку ми п'ємо помилково називають – "кружка". Втім, цього слова немає в українських словниках і його позначають як суржик. Етимологія слова веде до середньоверхньонімецького krûse або krûs(e) – співзвучне з "кувшин", а у польській kruż – "глечик". Тобто позначають посуд, з якого пили раніше. Втім сьогодні в українській мові воно відсутнє.

Замість нього рекомендовано вживати – чашка – посуд з вушком для чаю чи кави. Ймовірно слово походить від давнього слов'янського слова "чаша", яке присутнє у багатьох слов'янських мовах.

Ще одним словом, запозиченим з тюркських мов, окремо позначають посуд для кави – філіжанка. Його частіше вживають в західних областях країни.

А от іншу назву, яку можна почути – горнятко, мовознавці радять використовувати для позначення невеликого глиняного або порцелянового посуду для запікання чи перших страв.

Ще одне слово, яке зустрічаємо – кухоль чи кухлик – позначає більшу за об'ємом посудину, переважно для пива.

Як називати посуд правильно: дивіться відео

Цікаво, що в українській мові словом "кружка" позначають частину гончарного круга, тобто елемент, на якому формується глиняний виріб.

Хоча слово "кружка" активно використовується в повсякденному мовленні, з погляду літературної норми його краще замінювати на – чашка.

В українській мові є свої слова для позначення посуду і кухонного приладдя, як от для росіянізму "половник", тому не варто використовувати чуже. Говоріть українською!