Які осінні поробки можна зробити з природних матеріалів для красивого декору класу чи квартири, розповідає 24 Канал, посилаючись на ідеї з Pinterest.

Як використати природні матеріали для пробок?

Осінь дарує багато матеріалів, з яких можна створити чимало рукотворів. Вони можуть тішити короткий чи досить тривалий час, надихаючи на нові творіння.

А виготовлення таких поробок – це не лише про уроки для дитсадківців чи школярів, а й доросле хобі.

І тут для людей з фантазією згодяться і плоди – жолуді, каштани, горіхи, шишки, горобина, і гілля, і кора, і листя – сухе та свіже. А додатковими елементами стануть картон, папір, пір'їни, клей, пластилін і навіть новорічні гірлянди.

Такі вироби можна зробити батькам не лише як домашнє завдання для свого школярика, і як цікаве проведення часу у вихідний день – повернутися з прогулянки лісом чи парком з повними кишенями матеріалів та ідей.

Серед найпопулярніших поробок – букети з сухоцвітів, троянди з листя чи осінні композиції, а ще вінки та парасольки.

Як не дивно, але досить довгий час зберігаються троянди з листя. За основу беруть свіже кленове листя чи з дерева гінкго, які складають разом, формуючи бутон і пелюстки. Такі "квіти" висихають, стають гербарієм і тішать довгий час у вазі.

Або ж з листя та інших матеріалів можна виготовити декоративні осінні вінки. За основу може слугувати кільце з картону чи плетений з гілля чи трави вінок. Такий декор можна повісити як в середині, так і ззовні будинку.

Композиції з осінніх матеріалів / Pinterest

Цікавою темою є створення об'ємні картини. Основою може стати коробка від взуття. А сюжет залежить від вашої фантазії – вікно з пейзажем, дерево з гніздечком, дупло білки, нірки інших лісових жителів – їжака, лисички, ховраха.

Об'ємні картини / Pinterest

Ще однією цікавою темою є створення нічника. Це може бути куля зі гілок, шишок чи жолудів. Або ж основою стане звичайна скляна банка, яку ззовні можна декорувати природними матеріалами. Створити її можна ліхтарик, будинок з віконцями, нірку, печеру. А в середині, для освітлення, використати гірлянду чи декоративну свічку.

Нічник чи ліхтарик / Pinterest

Багатофункціональним матеріалом є шишки. Це не лише зимова тема. З них можна створити тварин, об'ємні кошики та навіть квіти, як можна розмалювати чи залишити в природному кольорі.

Композиції з шишок / Pinterest

Тема осінніх затишних двориків є чи не найпопулярнішою – це і будиночки з гілок, овочів, кори, і дерева, і забори, і клумби, і навіть мешканці. А ще можна додати сходи, драбини, гойдалки, містки, лавки, ліхтарі з жолудів та інші варіанти облаштування двору.

Осінні дворики / Pinterest

Разом з дитиною батьки можуть шукати ідеї на просторах інтернету, доповнити та внести свої зміни, зібрати матеріали та спільно виготовити рукотвір, який буде вас тішити якийсь час.

А творчий процес доповніть цікавими розповідями про рослини, тварини, створіть власну історію чи казку про сюжет свого виробу, для кого ви його робите, чому присвячуєте.

Зробіть спільне дозвілля цікавим і корисним. Для цього не обов'язково бути великим майстром, достатньо бути цікавою дитиною.