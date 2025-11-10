Какие осенние поделки можно сделать из природных материалов для красивого декора класса или квартиры, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на идеи из Pinterest.

Как использовать природные материалы для пробок?

Осень дарит много материалов, из которых можно создать немало рукоделий. Они могут радовать короткое или достаточно длительное время, вдохновляя на новые творения.

А изготовление таких поделок – это не только об уроках для детсадовцев или школьников, но и взрослое хобби.

И здесь для людей с фантазией пригодятся и плоды – желуди, каштаны, орехи, шишки, рябина, и ветви, и кора, и листья – сухие и свежие. А дополнительными элементами станут картон, бумага, перья, клей, пластилин и даже новогодние гирлянды.

Такие поделки можно сделать родителям не только как домашнее задание для своего школьника, и как интересное времяпрепровождение в выходной день – вернуться с прогулки по лесу или парку с полными карманами материалов и идей.

Среди самых популярных поделок – букеты из сухоцветов, розы из листьев или осенние композиции, а еще венки и зонтики.

Как ни странно, но достаточно долгое время сохраняются розы из листьев. За основу берут свежие кленовые листья или с дерева гинкго, которые составляют вместе, формируя бутон и лепестки. Такие "цветы" высыхают, становятся гербарием и радуют долгое время в вазе.

Или же из листьев и других материалов можно изготовить декоративные осенние венки. За основу может служить кольцо из картона или плетеный из ветвей или травы венок. Такой декор можно повесить как внутри, так и снаружи дома.

Композиции из осенних материалов / Pinterest

Интересной темой является создание объемные картины. Основой может стать коробка от обуви. А сюжет зависит от вашей фантазии – окно с пейзажем, дерево с гнездышком, дупло белки, норки других лесных жителей – ежа, лисички, суслика.

Объемные картины / Pinterest

Еще одной интересной темой является создание ночника. Это может быть шар из веток, шишек или желудей. Или же основой станет обычная стеклянная банка, которую извне можно декорировать природными материалами. Создать ее можно фонарик, дом с окошками, норку, пещеру. А в середине, для освещения, использовать гирлянду или декоративную свечу.

Ночник или фонарик / Pinterest

Многофункциональным материалом являются шишки. Это не только зимняя тема. Из них можно создать животных, объемные корзины и даже цветы, как можно разрисовать или оставить в естественном цвете.

Композиции из шишек / Pinterest

Тема осенних уютных двориков является едва ли не самой популярной – это и домики из веток, овощей, коры, и деревья, и заборы, и клумбы, и даже жители. А еще можно добавить лестницы, лестницы, качели, мостики, скамейки, фонари из желудей и другие варианты обустройства двора.

Осенние дворики / Pinterest

Вместе с ребенком родители могут искать идеи на просторах интернета, дополнить и внести свои изменения, собрать материалы и совместно изготовить рукоделие, которое будет вас радовать некоторое время.

А творческий процесс дополните интересными рассказами о растениях, животных, создайте собственную историю или сказку о сюжете своего изделия, для кого вы его делаете, чему посвящаете.

Сделайте совместный досуг интересным и полезным. Для этого не обязательно быть великим мастером, достаточно быть интересным ребенком.