Какое украинское название имеет ягода "голубика", рассказывает 24 Канал ссылаясь на "Мова – ДНК нації".
Как называется "голубика" на украинском?
Эти вкусные ягоды, которые имеют ряд полезных свойств, очень вкусные и круглогодично есть в магазинах ошибочно называют – "голубика". Такое название ягода получила за сизо-синий цвет.
Однако, украинском, ее название не имеет ничего общего с цветом, поэтому дословно как "голубіка" или "блакитниця" не переводится.
Ягода на украинском называется по-другому – "лохина".
Слово "голубика" имеет глубокие корни в украинском языке. Его основа – "лох" – архаичное слово, которое употреблялось для обозначения заболоченных местностей, где и растет эта ягода.
Впрочем, не обошлось без диалектизмов и народных названий:
- буяхи,
- синіх,
- п’яніха,
- п'яниця,
- голубка,
- дурніха,
- водоп’янка,
- лохані,
- гонобобель,
- гонобоб,
- гонобой.
Есть мнение, что название гонобобель расшифровывается как "прогоняю (гоню) головную боль".
Куст дикорастущего растения / Википедия
Какие факты о голубике вы знаете?
Голубика – это растение семейства брусничных, близкая родственница черники и брусники.
В природе растение растет преимущественно на торфяных болотах, в субальпийских зонах Карпат, на Полесье. А как культивируемое – выращивается на специальных плантациях, потому что нуждается в кислой почве и влаге.
Космическая ягода: ее включают в рационы космонавтов из-за высокой питательности и способности поддерживать иммунитет.
Из голубики готовят джемы, смузи, пироги, добавляют в салаты и даже мясные блюда.
Куст голубики может плодить до 30 лет, если правильно ухаживать.
Употребление украинских названий ягод – это не только о языковой чистоте, но и о культурной идентичности. Называя ягоду "голубикой", мы сохраняем связь с украинской природой, традициями и языковым наследием.