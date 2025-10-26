Как называется на украинском гриб "вешенка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Словарь.UA".

Как по-украински называть гриб "вешенка"?

Осень – сезон грибов. И грибники, которые умело распознают и собирают грибы, не всегда знают их украинские названия.

Часто на русский лад называют гриб – "вешенка". В украинском языке он имеет другое название. Этот гриб называется – глива.

Слова имеют разное происхождение. Слово "глива" имеет древние славянские корни. В разных славянских языках оно означает – губку, трутовик, гриб, растущий на дереве. Похожие названия есть в других славянских языках: сербохорватский – гљива, словенский – gliva, чешский – hlíva. Ну а само слово вероятно, связано с видом или ассоциацией, напоминающей слизь, мягкость или что-то липкое.

Ну а словарь Гринченко толкует это слово как обозначение гриба, растущего на дереве, без уточнения.

Хотя украинские словари спорят, какой гриб называют именно так – СУМ-11 гливой называет гриб – печеночник (Fistulina hepatica)], М. Я. Зерова и З. Г. Лавицкая так именуют вид – "плеврот черепичный".

Латинский видовой эпитет ostreatus и английское название гриба устричный гриб (oyster mushroom) за сходство с устрицей. В японском языке гриб называется – "хиратаке" (ヒラタケ), что означает "плоский гриб".

В лесу они растут на пеньках или стволах старых деревьев, а еще – их можно выращивать дома.

Ну и конечно есть и диалектические названия гриба:

дублянка,

гливичка звичайна,

дуплянка їстівна,

калічка.

Поэтому в следующий раз, когда увидишь этот гриб, знай – это не "вешенка", а глива. А о других украинские названия грибов 24 Канал писал ранее.

А еще гливами в Украине называют сорт осенних груш. А в переносном смысле "гливой" могут назвать медленного или ленивого человека – "Сидит как глива".

Кроме того, имеем и слово "глевкий" – это и недозрелый плод, и недопеченный хлеб – как глина.

Не все так просто, но однозначно – интересно! Говорите на украинском!