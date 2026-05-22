Чому українською ця змія називається не "медянка", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Не "медянка", а як правильно?

З приходом весни та наближенням літа ми все більше помічаємо та роздивляємося живність навколо нас – комах, птахів, тварин та плазунів. І коли доходить справа до назви, виявляється що знаємо російські чи кальки.

Хоч плазунів часто бояться та остерігаються, але й у назвах часто плутаються.

У розмовній мові часто можна почути слово "медянка", коли йдеться про невелику неотруйну змію. Але українська літературна норма, має іншу форму – "мідянка" (Coronella austriaca).

Назва "мідянка" пов’язана не з "медом", як інколи думають, а з мідієво-бурим, мідним відтінком шкіри змії. Її забарвлення справді може мати легкий мідний блиск, особливо на сонці.

Тобто логіка проста: мідь → мідяний колір → мідянка

У словниках української мови закріплена саме форма "мідянка" – від слова "мідь". Є й інше значення цього слова – зелений наліт, що утворюється внаслідок окиснення міді.

Помилка "медянка" з’являється через звукову схожість слів "мідь" і "мед" у швидкій мові. Але в українській нормі "медянка" не фіксується.

Може видатися, що різниться лише одна літера і це не суттєво. Втім, саме одна літера міняє фонетику мови та свідчить, що ви говорите українською. Подібна ситуація з назвою іншого плазуна, коли "уж" – це неправильно.

Що це за змія і як вона виглядає?

Мідянка – це невелика неотруйна змія з родини полозових, яка живе в лісах, на узліссях і сухих галявинах. Її часто плутають з гадюкою, але є абсолютно безпечною для людини.

Це середнього розміру змія – виростає приблизно до 60 сантиметрів. Голова в неї трохи сплюснута й майже не відділяється від шиї, а очі мають круглі зіниці. Луска гладенька, з двома маленькими порами на кожній. Під хвостом щитки розташовані у два ряди. Зуби на верхній щелепі поступово збільшуються вглиб пащі, але останні два не відокремлені від інших.

Цікаво, що мідянка навіть занесена до охоронних списків у багатьох регіонах, бо її популяція зменшується.

Отже, правильно казати – мідянка, адже назва походить від слова "мідь" і описує природний колір змії. Використання правильної форми – це ще один маленький крок до точного й чистого українського мовлення. Говоріть українською!