Яку українську назву має жук, відомий ще як "майський", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Дивіться також Горіх – грецький чи волоський: яка з цих назв правильна в українській мові

Як називати українською "майского жука"?

Якщо ви уже бачили цього жука, то знайте – на вулиці справжня весна. Адже вони прокидаються, коли уже тепло та цвітуть дерева та розпускається листя.

Але називають його на російський штиб – майский жук, хоча українською його назва лаконічна і чітка.

В українській мові ця комаха називається – травневий хрущ або просто – хрущ. Слово "хрущ" походить від праслов’янського chrustъ, яке пов’язане зі звуком, що видає комаха під час польоту xrǫstъ – хрустом.

У народних піснях та казках він часто згадується як символ весни й буяння природи. Згадайте відомий вірш Тараса Шевченка "Садок вишневий коло хати":

"Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть." Пісня "Садок вишневий коло хати": дивіться відео

Саме під назвою "хрущ" комаха фігурує у науковій і довідковій літературі, а латиною – Melolontha .Це рід твердокрилих комах з родини пластинчатовусі, який має червоно-буре забарвлення; шкідник лісу й саду. Чому не "майскій жук"? "Майскій" – це калька з російської, яка витісняє наше слово "травневий".

Цікаво! Попри те, що назва п'ятого місяця в українців "травень", назва "май" теж відома і нею певний час користувалися.

Що ви знаєте про хрущів?

Хрущ – це комаха, яка поєднує в собі шкідника й символ весни. Його гудіння стало частиною українського культурного пейзажу, а біологічні особливості й досі дивують науковців.

Найчастіше в Україні зустрічаються хрущ травневий та хрущ червневий, що відрізняються не тільки часом появи, але й забарвленням та розміром.

Дорослий жук має довжину 2 – 3 сантиметри, з опуклим тілом і жорсткими надкрилками бурого чи червонуватого кольору.

Життєвий цикл триває 3 – 5 років: більшість часу хрущ проводить у ґрунті у вигляді личинки ("груба"), яка живиться корінням рослин.

Життєвий цикл хруща /Аптека садівника. Фейсбук

За законами аеродинаміки їхній політ здається "неможливим", адже коефіцієнт підйомної сили занадто малий – але жук спокійно долає відстані до 20 кілометрів.

Орієнтуються хрущі за сонцем і місячним світлом, тому штучне освітлення часто збиває їх із курсу. Ось чому ввечері їх багато біля ліхтарів.

Популяції хрущів мають циклічний характер: раз на кілька років їх стає дуже багато, а потім чисельність різко падає. У роки масового розмноження жуки можуть повністю об'їдати листя дерев. Полюбляють дуб, клен, бук, в'яз, а з плодових – сливи, вишні та горіх.

Цікаво про хруща: дивіться відео

У XIX столітті у Франції хрущів навіть "судили" за шкоду сільському господарству – і символічно вигнали з полів.

У народній медицині подрібнених жуків прикладали до ран чи укусів.

Хрущ важлива харчова ланка для птахів, їжаків, кротів та інших тварин та птахів.

Кажемо "травневий хрущ", а не "майскій жук". Бо саме в слові "хрущ" живе українська традиція, пісенність і зв’язок із природою.

Які ще назви комах калькують?

Як не прикро, але ще чимало комах називають на російський штиб, хоча маємо свої назви і часом не одну.

Помилок допускаються у назвах: "шмель", "сверчок", "кузнєчік", "стрекоза" чи "божья коровка".