Какое украинское название имеет жук, известный еще как "майский", рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как называть на украинском "майского жука"?

Если вы уже видели этого жука, то знайте – на улице настоящая весна. Ведь они просыпаются, когда уже тепло и цветут деревья и распускаются листья.

Но называют его на русский манер – майский жук, хотя на украинском его название лаконичное и четкое.

В украинском языке это насекомое называется – травневий хрущ или просто – хрущ. Слово "хрущ" происходит от праславянского chrustъ, которое связано со звуком, что издает насекомое во время полета xrǫstъ – хрустом.

В народных песнях и сказках он часто упоминается как символ весны и буйства природы. Вспомните известное стихотворение Тараса Шевченко "Садок вишневый коло хаты":

"Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, Співають ідучи дівчата, А матері вечерять ждуть." Песня "Садок вишневый коло хаты": смотрите видео

Именно под названием "хрущ" насекомое фигурирует в научной и справочной литературе, а на латыни – Melolontha это род жесткокрылых насекомых из семейства пластинчатоусых, который имеет красно-бурую окраску; вредитель леса и сада. Почему не "майский жук"? "Майский" – это калька с русского, которая вытесняет наше слово "травневий".

Интересно! Несмотря на то, что название пятого месяца у украинцев "травень", название "май" тоже известно и им некоторое время пользовались.

Жук – это насекомое, которое сочетает в себе вредителя и символ весны. Его гудение стало частью украинского культурного пейзажа, а биологические особенности до сих пор удивляют ученых.

Взрослый жук имеет длину 2 – 3 сантиметра, с выпуклым телом и жесткими надкрылками бурого или красноватого цвета.

Жизненный цикл длится 3 – 5 лет: большинство времени майский жук проводит в почве в виде личинки ("груба"), которая питается корнями растений.

Жизненный цикл майского жука

По законам аэродинамики их полет кажется "невозможным", ведь коэффициент подъемной силы слишком мал – но жук спокойно преодолевает расстояния до 20 километров.

Ориентируются майские жуки по солнцу и лунному свету, поэтому искусственное освещение часто сбивает их с курса. Вот почему вечером их много возле фонарей.

Популяции майских жуков имеют циклический характер: раз в несколько лет их становится очень много, а потом численность резко падает. В годы массового размножения жуки могут полностью объедать листья деревьев. Любят дуб, клен, бук, вяз, а из плодовых – сливы, вишни и орех.

В XIX веке во Франции майских жуков даже "судили" за вред сельскому хозяйству – и символически выгнали с полей.

В народной медицине измельченных жуков прикладывали к ранам или укусам.

Жук важное пищевое звено для птиц, ежей, кротов и других животных и птиц.

Мы говорим "хрущ", а не "майский жук". Потому что именно в слове "хрущ" живет украинская традиция, песенность и связь с природой.

Какие еще названия насекомых калькуют?

Как ни прискорбно, но еще немало насекомых называют на русский манер, хотя имеем свои названия и порой не одно.

Ошибок допускаются в названиях: "шмель", "сверчок", "кузнечик", "стрекоза" или "божья коровка".