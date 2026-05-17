Как правильно называть известный орех – грецкий или волоський и почему, рассказываем со ссылкой на историка Александра Алферова.

Как называть орех правильно?

Это очень вкусное и полезное лакомство известно всем. Им смакуют в десертах и берут с собой как снеки-энергетики. Но в названии часто мы слышим два варианта: "грецький орех" і "волоський орех". Это разные растения, или только разные названия?

На самом деле речь идет об одном и том же виде – Juglans regia (означает "царский орех Юпитера"), известный еще в мире как "английский" или "персидский" орех.

А причина такой разницы – происхождения, а точнее путь, которым это растение и орех попали на наши земли.

Родина ореха – земли от восточной Турции и Ливана до северо-западной Индии. В Европу он попал из тогдашней Персии благодаря греческим купцам в VII – V веке. О нем упоминает еще Плиний в своей "Naturalis historia".

Здесь и начинается история с названиями. Греки, которые привезли орех, называли его – персидским. Европейцы, которые покупали орех у греков, называли его – греческим. Предполагают, что название "греческий", попало в наш язык из русского языка, где закрепилось тоже именно это название.

На наши земли орех попадал торговым путем через Трансильванию и Валахию (Румыния) и Молдову. "Волохами" в средневековье называли жителей Придунайских княжеств и Трансильвании, из которого во второй половине XIX веке сформировались румынская и молдавская нации. Поэтому и название ореха – "волоський" и оно закрепилось раньше.

В частности в произведениях украинских классиков XIX века можно найти именно этот вариант: ""Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи" (Иван Нечуй-Левицкий).

Интересно, что и украинские словари не фиксируют название "грецкий орех" как литературную норму, только в скобках, как разговорный вариант.

Языковеды, в частности Александр Пономарив, тоже отмечают, что "грецкий орех" – это русская калька, а на украинском правильно говорить "волоський", поскольку это название древнее и более присуще.

Что вы знаете о грецком орехе?

Грецкий орех – это растение с ценной древесиной, лекарственными свойствами и плодами, которые считается суперфудом.

100 граммов орехов равны питательности литра молока или 700 граммов картофеля. Всего 400 граммов грецких орехов полностью удовлетворяют суточную потребность в пище для среднестатистического взрослого человека.

Содержат омега-3 жирные кислоты, белок, равноценный мясу и молоку, но легче усваиваемый. Орехи – отличная пища для мозга, даже его ядра напоминают мозг.

В Древнем Вавилоне грецкие орехи считались пищей для знати, а вот простолюдинам их есть запрещалось, чтобы они вдруг не поумнели.

Благодаря магнию обладают успокаивающим действием и даже легким снотворным эффектом.

Незрелые плоды используют для варенья и витаминных концентратов.

Масло ореха – замечательная пищевая добавка. А художники эпохи Ренессанса использовали масло грецкого ореха, как основу для создания масляных красок. В рукописи Леонардо да Винчи есть рецепт таких красок, которые мастер собственноручно готовил.

На Кавказе дерево очень уважают и там растут деревья возрастом более 400 лет.

Долгое время считалось, что орех не цветет.

Одно взрослое дерево может давать до 300 килограмм орехов в год.

Из скорлупы изготавливают активированный уголь.

Смакуйте орехи и называйте их на украинском – "волоським".

