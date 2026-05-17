Як правильно називати відомий горіх – грецький чи волоський і чому, розповідаємо з посиланням на історика Олександра Алфьорова.
Як називати горіх правильно?
Цей дуже смачний і корисний смаколик відомий усім. Ним смакують у десертах та беруть з собою як снеки-енергетики. Але у назві часто ми чуємо два варіанти: грецький горіх і волоський горіх. Чи це різні рослини, чи лише різні назви?
Насправді йдеться про один і той самий вид – Juglans regia (означає "царський горіх Юпітера"), відомий ще у світі як "англійський" або "перський" горіх.
Батьківщина горіха – землі від східної Туреччини й Лівану до північно-західної Індії. В Європу він потрапив з тодішньої Персії завдяки грецьким купцям у VII – V столітті. Про нього згадує ще Пліній у своїй "Naturalis historia".
Тут і починається історія з назвами. Греки, які привезли горіх, називали його – перським. Європейці, які купували горіх у греків, називали його – грецьким. Припускають, що назва "грецький", потрапила в нашу мову з російської мови, де закріпилася теж саме ця назва.
На наші землі горіх потрапляв торгівельним шляхом через Трансільванію та Валахію (Румунія) та Молдову. "Волохами" у середньовіччя називали жителів Придунайських князівств і Трансильванії, з якого в другій половині XIX столітті сформувалися румунська та молдавська нації. Тому і назва горіха – "волоський" і вона закріпилася раніше.
Зокрема у творах українських класиків ХІХ століття можна знайти саме цей варіант: "Кругом хати росли старі велетенські волоські горіхи" (Іван Нечуй-Левицький).
Цікаво, що і українські словники не фіксують назву "грецький горіх" як літературну норму, лише в дужках, як розмовний варіант.
Мовознавці, зокрема Олександр Пономарів, теж наголошують, що "грецький горіх" – це російська калька, а українською правильно казати "волоський", оскільки ця назва давніша й притаманніша.
Що ви знаєте про волоський горіх?
Волоський горіх – це рослина з цінною деревиною, лікарськими властивостями та плодами, які вважається суперфудом.
- 100 грамів горіхів дорівнюють поживності літра молока або 700 грамів картоплі. Всього 400 грамів волоських горіхів повністю задовольняють добову потребу в їжі для середньостатистичної дорослої людини.
- Містять омега-3 жирні кислоти, білок, рівноцінний м’ясу й молоку, але легше засвоюваний. Горіхи – чудова їжа для мозку, навіть його ядра нагадують мозок.
- У Стародавньому Вавилоні волоські горіхи вважалися їжею для знаті, а ось простолюдинам їх є заборонялося, щоб вони раптом не порозумнішали.
- Завдяки магнію мають заспокійливу дію та навіть легкий снодійний ефект.
- Незрілі плоди використовують для варення та вітамінних концентратів.
- Олія горіха – чудова харчова добавка. А художники епохи Ренесансу використовували олію волоського горіха, як основу для створення масляних фарб. В рукописі Леонардо да Вінчі є рецепт таких фарб, які майстер власноруч готував.
- На Кавказі дерево дуже шанують і там ростуть дерева віком понад 400 років.
- Довгий чвс вважалося, що горіх не цвіте.
- Одне доросле дерево може давати до 300 кілограм горіхів на рік.
- Зі шкаралупи виготовляють активоване вугілля.
Смакуйте горіхи та називайте їх українською – волоським.
