Чи є слово туча в українській мові, розповідаємо з посиланням на мовознавицю Аліну Острозьку.

Чи правильно казати "туча" українською?

Через близькість та спільне походження української та російської мов багато хто вагається, чи не є певні слова чужорідними.

Часто, подібні претензії закидають росіяни мовознавцям, які популяризують українську мову, вказуючи, що у вас нема такого слова чи воно не перекладається на вашу мову. Саме тому варто звернутися до словників і літературних джерел, і не лише радянського часу.

Так під сумнів, українське чи ні, потрапило слово "туча". Таке вагання природне, адже в сучасному мовленні ми звикли частіше користуватися словом "хмара" у значенні російського "облако", а "туча" ніби теж звучить архаїчно чи чужорідно. І без філологічних знань чи перевірки складно відповісти, чи воно не росіянізм.

"Туча" має праслов'янське походження – tǫča – "грозова, дощова хмара". А ресурс "Горох" подає два значення слова, пряме і переносне:

Густа темна хмара, яка приносить дощ, град, сніг.

Велика кількість, маса кого-, чого-небудь

Зазирнувши до словників, зокрема до Словника української мови Бориса Грінченка 1907 – 1909 років, ми зустрінемо слово "туча", у значенні – гроза.

В українській класичній літературі можна зустріти чимало прикладів з цим словом, створюючи образність і драматизм:

Михайло Старицький: "Як ніч, насовується туча і небо млою покрива…"

Леся Українка: "На небі громова туча. Блискає часом, але дощу нема"

Панас Мирний: "Одарка не здолала опустити руки, та так і повисла вона над дитиною, як чорна туча над землею…".

У переносному значенні "туча" можна сказати:

туча народу,

туча думок,

насунулися вороги як туча,

він як туча (великий чи огрядний).

Різниця і у вимові: українською слово чітке, з виразним "а" на кінці. Російською ж можна почути "тучя", хоча написання однакове. Хоч у розмовній мові слово "туча" майже витіснене "хмарою", але в художніх текстах воно зберігає експресивність.

Хмари і тучі неодноразово ставали сюжетом для віршів, пісень ("Чорна хмара, біла хмара…"), картин, художніх творів. За ними добре спостерігати для медитації та відпочинку.

У чому різниця між хмарою і тучею?

Якщо ж не зрозуміло, у яких випадках використовувати слово "хмара", а у якому – "туча", то розглянемо визначення.

Туча – це важка, темна, густа велика хмара, з громом і блискавкою, яка приносить дощ, град, сніг.

– це важка, темна, густа велика хмара, з громом і блискавкою, яка приносить дощ, град, сніг. Хмара – скупчення краплин води, кристаликів льоду в атмосфері у вигляді суцільної маси світлого або темного кольору, що несе дощ, град і сніг. А пестливо, на білі малі клаптики на небі, можна сказати – хмаронька, хмаринка, хмарочка, хмарка. І його теж можна вживати у переносному образному значенні.

Ніби схоже, але про важку негоду, яка насувається краще сказати – туча. А російську фразу "небо затянулось тучами", можна навіть сказати українським словом – затучилося. Чи якщо вам ближче слово "хмара", то цю ж ситуацію можна описати – захмарилося, похмарилося, нахмарилося, похмаріло, небо заволокло хмарами, заворосилося надворі.

Цікаво! Легка і, на перший погляд, ніби невагома хмаринка насправді важить кілька тонн, а грозові – мільйони тонн води. Але часточки води настільки дрібні, що вони легко зависають у повітрі. Тому задумайтеся над компліментом – "легка, наче хмаринка"…

Таким чином, "туча" не є калькою чи помилкою, але має відтінок архаїзму й образності.