24 Канал розповідає, як ділитись враженнями про мандрівки українською та не робити при цьому помилок.

Як говорити українською про мандри?

На носі – вихідні, весна і тепла погода, а це гарна нагода для мандрівки, подорожі чи екскурсії.

Коли ми говоримо про мандрівки, у мові часто прослизають чужі слова, хоча словники фіксують свої. Вони здаються звичними, бо довго жили поруч із нами, але насправді це росіянізми, які витісняють наші питомі назви. І навіть затяті мандрівники, розповідаючи про цікаві події, подекуди використовують росіянізми. А мова подорожей – це не лише про географію, а й про культурну пам’ять.

Тому розповідайте про мандрівку цікаво і українською:

не путішествие – а мандрівка чи подорож,

не чемодан – а валіза , чи навіть – куфер,

, чи навіть – куфер, не путьовка – а путівка ,

, не заграніца – а закордон ,

, не гостінніца – а готель ,

, не впечатление – а враження ,

, не достопримєчательность – а пам'ятка (культурна, історична, природна).

А якщо говорити про лексику походу, то й тут часто губиться автентичність. Ми чуємо росіянізми, коли маємо своє:

не поход – а похід ,

, не снаряженіє / снаряга – а спорядження / споряга ,

, не палатка – а намет ,

, не котєлок – а казанок / казан ,

, не костер – а багаття / вогнище ,

, не спічки – а сірники ,

, не горєлка – а пальник ,

, не пєчка-щепотніці – а пічка-трісочниця ,

, не коврик – а килимок ,

, не кошки – а кішки ,

, не фонарік – а ліхтарик ,

, не дождєвік – а дощовик ,

, а на рюкзак можна сказати – і наплічник / наплечник / нарамінник / заплічник.

І звісно про транспорт – його теж називають на російський штиб:

не самольот – а літак ,

, не желєзнодорожний вокзал / ЖД – а залізниця чи двірець ,

, не корабль – а корабель ,

, не лодка – а човен ,

, не велосіпєд – а велосипед чи навіть – ровер.

У своїх мандрівках ви можете мати компаньйонів чи зустріти випадкових "попутчиків", які теж залишаться частиною ваших спогадів. Але українською краще називати таку людину – попутник, супутник чи подорожанин.

Ці слова здаються дрібними, але саме вони творять атмосферу мандрів і визначають, чи звучить наша розповідь українською, чи суржиком. Милуйтеся краєвидами та пам'ятками, повертайтеся додому і діліться враженнями українською!