Слово "отпуск" нерідко з'являється у повсякденному мовленні українців і навіть у ділових чи дружніх повідомленнях у месенджерах. Однак це русизм, тоді як українська мова має власний нормативний відповідник – "відпустка".

Дивіться також Забудьте про "жару": як назвати по-іншому гарячу погоду на вулиці влітку

Як правильно говорити замість "отпуск"?

В українській мові слово "відпустка" означає період тимчасового звільнення від роботи, навчання чи службових обов'язків для відпочинку або з інших причин. Саме цей варіант є літературною нормою й має вживатися як у розмовному, так і в офіційному спілкуванні.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Правильно казати: "піти у відпустку", "бути у відпустці", "планувати відпустку" або "повернутися з відпустки". Натомість конструкції на кшталт "я в отпуску" чи "беру отпуск" є калькованими та не відповідають нормам української мови.

Слово "відпустка" вживають і в різних уточнених значеннях: щорічна, навчальна, соціальна, декретна чи неоплачувана відпустка. Тому воно однаково доречне як у побуті, так і в документах чи робочому листуванні.

Які синоніми має слово "відпустка"

Хоча слово "відпустка" є основним і найточнішим, у певних контекстах українська мова пропонує й інші варіанти. Залежно від ситуації можна використати слова "відпочинок", "канікули", "перепочинок" або "вакації".

Втім важливо пам'ятати, що ці слова не завжди повністю замінюють "відпустку". Наприклад, "канікули" здебільшого стосуються навчального процесу, а "перепочинок" означає коротку паузу чи нетривалий відпочинок. Слово "вакації" має книжне або дещо урочисте забарвлення й частіше асоціюється з тривалим літнім відпочинком.

Тож якщо йдеться саме про офіційний період звільнення від роботи, найкраще обирати слово "відпустка". Воно є нормативним, зрозумілим і не потребує жодних калькованих замін на кшталт "отпуск".