Слово "отпуск" нередко появляется в повседневной речи украинцев и даже в деловых или дружеских сообщениях в мессенджерах. Однако это русизм, тогда как украинский язык имеет собственный нормативный соответствие – "отпуск".

Как правильно говорить вместо "отпуск"?

В украинском языке слово "отпуск" означает период временного освобождения от работы, учебы или служебных обязанностей для отдыха или по другим причинам. Именно этот вариант является литературной нормой и должен употребляться как в разговорном, так и в официальном общении.

Правильно говорить: "пойти в отпуск", "быть в отпуске", "планировать отпуск" или "вернуться из отпуска". Зато конструкции вроде "я в отпуске" или "беру отпуск" являются калькированными и не соответствуют нормам украинского языка.

Слово "відпустка" употребляют и в различных уточненных значениях: ежегодный, учебный, социальный, декретный или неоплачиваемый отпуск. Поэтому оно одинаково уместно как в быту, так и в документах или рабочей переписке.

Какие синонимы имеет слово "отпуск"

Хотя слово "отпуск" является основным и точным, в определенных контекстах украинский язык предлагает и другие варианты. В зависимости от ситуации можно использовать слова "отдых", "каникулы", "передышка" или "вакации".

Впрочем важно помнить, что эти слова не всегда полностью заменяют "отпуск". Например, "каникулы" в основном касаются учебного процесса, а "передышка" означает короткую паузу или непродолжительный отдых. Слово "вакации" имеет книжную или несколько торжественную окраску и чаще ассоциируется с длительным летним отдыхом.

Поэтому если речь идет именно об официальном периоде освобождения от работы, лучше выбирать слово "отпуск". Оно является нормативным, понятным и не требует никаких калькированных замен вроде "отпуск".