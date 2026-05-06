Как правильно называть на украинском известных насекомых, рассказываем со ссылкой на "Энтомологию".
Как называть насекомых на украинском языке?
Многие любят наблюдать за насекомыми, которые суетятся в траве или летают с цветка на цветок, и пытаются поймать удачные фотомоменты. Есть и те, кто их боятся или брезгуют ими и избегают. А еще есть и целые хозяйства по разведению определенных насекомых – пчел, шелкопрядов, бабочек, или люди имеют дома муравьиные фермы, держат палочников, листопадов. Или же являются знатоками-коллекционерами насекомых.
К какой бы когорте вы себя не отнесли, знать названия самых узнаваемых насекомых важно не только для чистоты речи, но и для сохранения культурного наследия. Каждое слово – несет в себе образность, историю и символику, которую мы теряем, когда пользуемся кальками вроде "пчела" или "шмель".
Интересно! Наука, которая изучает насекомых называется – ентомоло́гия (от греческого έντομον, εντόμου – "насекомое" и λόγος – "слово", "учение"). Иногда кто-то в это понятие вкладывает также изучение других наземных членистоногих, например паукообразных, скрыточелюстных. Энтомология делится на ряд поддисциплин, занимающихся изучением отдельных групп – жесткокрылых, двукрылых, чешуекрылых и другие.
Поэтому не ошибайтесь больше в названиях этих насекомых и называйте их правильно:
- не насекомое – а комаха,
- не таракан – а тарган,
- не сверчок – а цвіркун,
- не стрекоза – а бабка,
- не бабочка – а метелик,
- не муравей – а мураха,
- не шмель – а джміль,
- не пчела – а бджола,
- не кузнечик – а коник,
- не майський жук – а хрущ.
Эти названия, на уровне с латинскими, зафиксированы в научной литературе и словарях. А еще есть немало народных диалектных, но это темы отдельных публикаций.
Даже в названиях насекомых, которые звучат естественно и благозвучно, отражено представление нашего народа, мелодику языка и свою идентичность. Говорите на украинском!
Как еще называют жука "божья коровка" в Украине?
Едва ли не самым узнаваемым является красный жук с черными пятнышками – "божья коровка". Но это не единственное название жука, его еще знают "как жук-сонечко" или "зозулька".
Но кроме известных названий есть еще немало диалектизмов, которых иногда вообще никогда не слышали: бедрик, ведрик, бездрик, бобруна, вербочка, петрик, катеринка, брушка, веприк, ворожка и другие.
Этот очень полезный жук, кроме уважения, наделялся еще мистическими свойствами – был предвестником хорошего события или новости, когда садился на человека.