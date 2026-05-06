Как правильно называть на украинском известных насекомых, рассказываем со ссылкой на "Энтомологию".

Как называть насекомых на украинском языке?

Многие любят наблюдать за насекомыми, которые суетятся в траве или летают с цветка на цветок, и пытаются поймать удачные фотомоменты. Есть и те, кто их боятся или брезгуют ими и избегают. А еще есть и целые хозяйства по разведению определенных насекомых – пчел, шелкопрядов, бабочек, или люди имеют дома муравьиные фермы, держат палочников, листопадов. Или же являются знатоками-коллекционерами насекомых.

К какой бы когорте вы себя не отнесли, знать названия самых узнаваемых насекомых важно не только для чистоты речи, но и для сохранения культурного наследия. Каждое слово – несет в себе образность, историю и символику, которую мы теряем, когда пользуемся кальками вроде "пчела" или "шмель".

Интересно! Наука, которая изучает насекомых называется – ентомоло́гия (от греческого έντομον, εντόμου – "насекомое" и λόγος – "слово", "учение"). Иногда кто-то в это понятие вкладывает также изучение других наземных членистоногих, например паукообразных, скрыточелюстных. Энтомология делится на ряд поддисциплин, занимающихся изучением отдельных групп – жесткокрылых, двукрылых, чешуекрылых и другие.

Поэтому не ошибайтесь больше в названиях этих насекомых и называйте их правильно:

не насекомое – а комаха,

не таракан – а тарган,

не сверчок – а цвіркун,

не стрекоза – а бабка,

не бабочка – а метелик,

не муравей – а мураха,

не шмель – а джміль,

не пчела – а бджола,

не кузнечик – а коник,

не майський жук – а хрущ.

Эти названия, на уровне с латинскими, зафиксированы в научной литературе и словарях. А еще есть немало народных диалектных, но это темы отдельных публикаций.

Даже в названиях насекомых, которые звучат естественно и благозвучно, отражено представление нашего народа, мелодику языка и свою идентичность. Говорите на украинском!

Как еще называют жука "божья коровка" в Украине?

Едва ли не самым узнаваемым является красный жук с черными пятнышками – "божья коровка". Но это не единственное название жука, его еще знают "как жук-сонечко" или "зозулька".

Но кроме известных названий есть еще немало диалектизмов, которых иногда вообще никогда не слышали: бедрик, ведрик, бездрик, бобруна, вербочка, петрик, катеринка, брушка, веприк, ворожка и другие.

Этот очень полезный жук, кроме уважения, наделялся еще мистическими свойствами – был предвестником хорошего события или новости, когда садился на человека.