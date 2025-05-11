Начался новый сезон активности насекомых. Поэтому стоит знать украинские названия самых узнаваемых из них. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском" 24 Канал рассказывает, почему в украинском языке нет слова "сверчок".
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Как на украинском назвать "сверчка"
Возможно, вы никогда не видели, но однозначно слышали это насекомое. Эти характерные звуки – сючание, чириканье, скрежет, треск является типичным звуком теплых весенних и летних вечеров.
Насекомое, которое их издает, называют "сверчок". Но такого слова в украинском языке нет. Это – русизм, который укоренился благодаря русскоязычным сказкам, колыбельным, песням, героем которых является это насекомое.
На украинском же насекомое называется – цвіркун.
Как русское, так и украинское название происходят от описания звуков, которые издает насекомое – но даже их мы слышим и описываем по-разному.
Но существует версия, что слово сверчок греческого происхождения и означает – певец – вполне логично.
Цвиркун и его пение у многих народов считаются хорошей приметой, а потому имеем даже ласкательные названия:
- цвіркунець,
- цвіркунчик,
- цвірчок.
А украинские народные приметы определяют:
- "Цвіркун у хаті – щастю бути!"
- "Коли співає цвіркун під час розмови про справу, – добра прикмета".
- "Цвіркун на видноті не цвірчить" (Приказка).
В художественной литературе описание пения сверчков добавляет романтизма и меланхолии сюжету.
- "В урочистій тиші чулось лиш бухання моря та срібне, мелодійне цвірінькання південного цвіркуна" (Иван Коцюбинский);
- "Шелестіло колосся, й стомлено співали цвіркуни" (Олесь Донченко);
- "Під вербами співають польові цвіркуни" (Василий Кучер).
Пение сверчка: смотрите видео
Сверчок – это не кузнечик
Часто сверчка путают с другим насекомым – кузнечиком, по-украински его называют "коник". Однако – это разные насекомые.
Они отличаются цветом и образом жизни. Сверчки живут полу подземно и устраивают свои укрытия под землей на небольшой глубине. Из-за этого сверчки имеют темные землистые цвета – черный, коричневый, темно-зеленый. Но главное отличие – антенны на хвосте.
Это – сверчок / dnister.in.ua
Кузнечики прячутся среди травы и растений, поэтому для маскировки используют оттенки зеленого и светло-коричневого и имеют более удлиненное тело.
Интересные факты о сверчках
- Сверчки есть полевые, степные и домовые.
- Звуковой аппарат есть только у самцов. Самцы полевых сверчков сверкают с мая по июль, сидя у входа в норку. С помощью этого "пения" они привлекают внимание самок и вместе с тем держат на уважительном расстоянии конкурентов.
- Характерный скрежет сверчка – это звуки, создаваемые трением правым крылом особых жилок, находящихся на левом крыле. Сверчание хорошо слышно, поскольку резонатором звуков являются поднятые крылья.
- Звук очень громкий, чрезвычайно мелодичный и звонкий, напоминает чириканье птицы.
- Громкое пение самцов можно услышать в степи на расстоянии до 200 метров.
- Сверкать начинают с 15 часов дня. С наступлением темноты звуки становятся еще громче, и особенно сильно раздаются ночью (продолжаются до 3 – 4 часов утра).
- Сверчок имеет уши. Их уши расположены под коленями передних ног, и они очень чувствительны.
- В Китае и Японии устраивали особые соревнования поющих домашних сверчков.
- Пение сверчков имеет успокаивающее влияние на психику человека, похожее на влияние кошачьего мурлыканья.
- Сверчков можно разводить дома. Однако, они могут навредить мебели и текстилю.