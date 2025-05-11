Розпочався новий сезон активності комашні. А тому варто знати українські назви найвпізнаваніші з них. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською" 24 Канал розповідає, чому в українській мові немає слова "свєрчок".

Дивіться також Божа корівка чи сонечко: як українською правильно назвати цього жучка

Як українською назвати "свєрчка"

Можливо, ви ніколи не бачили, але однозначно чули цю комаху. Ці характерні звуки – сючання, цвіркотіння, скрекіт, тріскотіння є типовим звуком теплих весняних та літніх вечорів.

Комаху, яка їх видає, називають "свєрчок". Але такого слова в українській мові немає. Це – русизм, який вкорінився завдяки російськомовним казкам, колисковим, пісням, героєм яких є ця комаха.

Українською ж комаха називається – цвіркун.

Як російська, так і українська назва походять від опису звуків, які видає комаха – але навіть їх ми чуємо та описуємо по-різному.

Але існує версія, що слово цвіркун грецького походження та означає – співець – цілком логічно.

Цвіркун та його спів у багатьох народів вважаються гарною прикметою, а тому маємо навіть пестливі назви:

цвіркунець,

цвіркунчик,

цвірчок.

А українські народні прикмети визначають:

"Цвіркун у хаті – щастю бути!"

"Коли співає цвіркун під час розмови про справу, – добра прикмета".

"Цвіркун на видноті не цвірчить" (Приказка).

В художній літературі опис співу цвіркунів додає романтизму та меланхолії сюжету.

"В урочистій тиші чулось лиш бухання моря та срібне, мелодійне цвірінькання південного цвіркуна" (Іван Коцюбинський); "Шелестіло колосся, й стомлено співали цвіркуни" (Олесь Донченко); "Під вербами співають польові цвіркуни" (Василь Кучер).

Спів цвіркуна: дивіться відео

Цвіркун – це не коник

Часто цвіркуна плутають з іншою комахою – коником, російською його називають "кузнечик". Однак – це різні комахи.

Вони відрізняються кольором та способом життя. Цвіркуни живуть напівпідземно і влаштовують свої укриття під землею на невеликій глибині. Через це цвіркуни мають темні землисті кольори – чорний, коричневий, темно-зелений. Але головна відмінність – антени на хвості.

Це – цвіркун / dnister.in.ua

Коники ховаються серед трави та рослин, тому для маскування використовують відтінки зеленого та світло-коричневого та мають більш видовжене тіло.

Цікаві факти про цвіркунів