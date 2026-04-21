Як ще можна називати впізнавного жука, окрім "божая коровка", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Як українською назвати "божью коровку"?

А ви у дитинстві теж говорили примовку до червоного жучка з чорними цятками, коли він сідав на вас:

"Лети, лети, сонечко,

на дідове полечко,

на бабине зіллячко,

на наше подвір'ячко!"

Часто можна почути, що його називають "божья коровка", але в українській мові з назвою все значно цікавіше. Звичайно, можна перекласти і дослівно – божа корівка, але є й інші назви.

У словниках найчастіше можна зустріти назву – сонечко: невеликий жучок круглої або подовженої форми, що має червонувате або жовтувате з чорними цяточками забарвлення.

— Бач, комашина! – відказав [Івась].. — То сонечко! – угадав Грицько (Панас Мирний);

(Панас Мирний); Крапчасте сонечко повзло по бур'янині, кволе, передосіннє. Пріся обережно взяла його на долоню (Олесь Гончар).

А наукова латинська назва жуків – Кокцінеліди (Coccinellidae), походить від латинського слова "coccineus", що означає "червоний". А українське "зозулька" теж вказує на забарвлення – зозулясте, тобто – в крапочку, як і пташки зозулі.

Але крім відомих назв є низка назв-діалектизмів, і мовознавці зауважують, що більшість назв мають "небесне походження" – тобто з божественим походженням і призначенням комахи:

сонічко /сонійко,

бедрик,

ведрик,

сьвята коровка,

божа мати,

зозулька / золота зозулька,

бездрик,

бобруна,

бедрик / ведрик,

доля,

вербочка,

петрик,

катеринка,

альонка,

серденько,

бобруна (бабруна) / бобрунька,

паворожка,

боже телятко,

брушка / борушка / борушок,

веприк / рябенький веприк,

відьмочка,

ворожка.

А в закличках-примовках, що спочатку були магічними ритуалами на погоду, можна знайти: чижик, сведрик-бедрик, чинчик-петрик, петрик-братик, сонечко-ронечко, дощ-погода та інші. У народних піснях і дитячих іграх божа корівка символізує щастя, весну й добрі передвістя. У багатьох народів з цим жуком є своя містично-міфічна легенда.

Помічали, що одна з діалектичних назв зафіксоване у відомій щедрівці:

"Щедрик-бедрик / ведрик, дайте вареник,

Грудочку кашки, кілечко ковбаски."

Вважається, що варіант назви – "ведрик" прояснює зв'язок сонечка з ясною погодою (ве́дро), тобто – ясно.

Тому не лише – "сонечко", "божа корівка" чи "зозулька" можна вважати правильними назвами. Чимало діалектизмів зафіксовані в літературі, тому не дивуйтеся у різних регіонах жука-сонечко називають по-іншому. Але це і чудово!