Як українською називається відомий птах "кукушка", розповідаємо з посиланням на "Горох".

Чому українською цей птах – не "кукушка"?

В українській мові пташку, що відома своїм голосним "ку-ку", ми називаємо не кукушка, що логічно за голосом, а – зозуля. Слово кукушка, яке часто можна почути в розмовах чи побуті, насправді є росіянізмом, що проникло в українське мовлення через тривале мовне змішування.

Цікаво, що частина слов'яномовних і не лише мов мають назву – кукушка (kukułka, kukačka, cuckoo, coucou, Kuckuck), і зрозуміло, що воно походить від голосу, чи точніше, співу птаха, а частина – схоже до "зозуля" (зязю́ля, žežhulica).

Українська література, як художня, так і наукова, а також словники подають назву птахи – зозуля. Таку назву можна зустріти і в народній творчості – піснях, казках, легендах, прислів'ях, приказках, де птах наділений особливим символізмом.

А от походження слова не до кінця зрозуміле. Назва, яка походить від звуконаслідування, не зовсім підходить, бо звук "зо-зу" не дуже схожий на "ку-ку".

Швидше за все називають птаху так за кольором оперення – строкатий животик. В українській мові є слово – "зозулястий", тобто рябенький, строкатий, плямистий.

Навіть є рослина з назвою – зозулинець, яка теж має характерне плямисте забарвлення. Хоча за іншою версією названа так, бо цвіте коли кує зозуля.

І звичайно маємо кілька синонімів:

зозулиця,

зазуленька,

зигзиця.

Для цих птахів існують назви для самця – зозуль, самки – зозулиця та малюка – зозулець.

Слово "зигзиця" ви точно зустрічали у поемі Траса Шевченка "Плач Ярославни" і тепер знаєте, що воно означає:

"Співає, плаче Ярославна,

Як та зозуленька кує,

Словами жалю додає.

"Полечу, – каже, – зигзицею,

Тією чайкою-вдовицею

Та понад Доном полечу..."

Ще, часто до птахи звертаються пестливо – "Зозулька / зозулечка кує". Але в українській мові "зозулькою" ще називають комаху – сонечко чи Божу корівку.

Цікаво! Українське прізвище Зозуля, утворене від назви птаха. Його могли давати дитині народженій без батька, сироті (як зозуленя, яке виховують інші птахи-батьки). Або ж за характерний голос людини, схожий на пташиний, поведінку чи інші особливості, асоційовані з цим птахом.

В народних піснях і прислів’ях зозуля символізує час, долю та самотність: "Зозуля кує – літа рахує". Зозуля стала символом самотності й материнської відмови: матерів, які залишають дітей, у народі називають "зозулями". У фольклорі Поділля зозуля часто постає як образ жінки, що втратила коханого, і перетворилася на пташку, яка "кує" від туги.

Зозуля фігурує у багатьох прислів'ях та прикметах, що віщують весну та осінь. А ще маємо чимало художніх творів, казок, байок та пісень, де згадується зозуля.

Використання "кукушка" спотворює мовну автентичність і віддаляє нас від власної культурної символіки, а у ній птаха називається – зозуля.