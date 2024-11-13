Не є винятком навіть птахи. Тож 24 Канал продовжує допомагати "очищувати" своє мовлення від "паразитів".

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Як правильно назвати "кукушку" українською

Якщо ви хочете розповісти, про те, що побачили чи почули сьогодні, як кує "корисний перелітний птах-самка зі світло- чи бурувато-сірим оперенням, то не називайте його "кукушкою".

В українській мові є свій красивий відповідник – зозуля.

Так називають поширеного у Європі і Азії пернатого, що кладе яйця в чужі гнізда, живиться комахами, зокрема волохатою гусінню.



Як українською назвати "кукушку" / Depositphotos

Прислів'я та приказки

Українська народна творчість містить також чимало цікавих прислів'їв та приказок про зозулю.

Зозуля своє гніздо не в'є.

Зозуля собі гнізда не мостить.

Ще й на нашій вулиці зозуля закує.

Зозуля житнім колосом удавилася.

Про те зозуля кує, що свого гнізда не має.

Зозуля у творах українських письменників та поетів

Чимало українських поетів та письменників навіть у назви творів "вкрапили" цю пташку. Тож ви можете взятися за прочитання: