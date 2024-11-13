Не являются исключением даже птицы. Поэтому 24 Канал продолжает помогать "очищать" свою речь от "паразитов".

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Как правильно назвать "кукушку" на украинском

Если вы хотите рассказать, о том, что увидели или услышали сегодня, как кует "полезная перелетная птица-самка со светло- или буровато-серым оперением, то не называйте ее "кукушкой".

В украинском языке есть свой красивый аналог – зозуля.

Так называют распространенного в Европе и Азии пернатого, что кладет яйца в чужие гнезда, питается насекомыми, в частности мохнатой гусеницей.



Как по-украински назвать "кукушку" / Depositphotos

Пословицы и поговорки

Украинское народное творчество содержит также немало интересных пословиц и поговорок о кукушке.

Зозуля своє гніздо не в'є.

Зозуля собі гнізда не мостить.

Ще й на нашій вулиці зозуля закує.

Зозуля житнім колосом удавилася.

Про те зозуля кує, що свого гнізда не має.

Кукушка в произведениях украинских писателей и поэтов

Многие украинские поэты и писатели даже в названия произведений "вкрапили" эту птичку. Поэтому вы можете взяться за прочтение: